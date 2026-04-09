العين وشباب الأهلي.. «معركة هجومية» متكافئة

عمرو عبيد (القاهرة)

يبتعد العين وشباب الأهلي بفارق كبير عن باقي فرق دوري أدنوك للمُحترفين، على صعيد التفوّق الهجومي، حيث يملك «الفُرسان» أقوى خطوط الهجوم، يليه «الزعيم»، وهو ما ينطبق أيضاً على صلابة دفاعيهما، مما يزيد من صعوبة وإثارة المواجهة التي تجمعهما في الجولة الـ22.

ويمتلك الفريقان توازناً كبيراً فيما يخص توقيت تسجيل أهدافه، مع أفضلية نسبية لأهداف الشوط الثاني، خاصة للعين، الذي أحرز 60.5% من أهدافه في تلك الفترات، مقابل 60% لشباب الأهلي، إلا أن «الفُرسان» هز الشباك 13 مرة في الأوقات المتأخرة، مقابل 9 لـ«الزعيم».

وعلى الصعيد التكتيكي، يهتم كلاهما بمسألة الاستحواذ والسيطرة، مع تقارب كبير في أسلوب التنفيذ، حيث يملك شباب الأهلي نسبة امتلاك للكرة تبلغ 58.9%، مقابل 54.5% للعين، وسجّل «الفُرسان» 17 هدفاً من الهجوم هادئ الإيقاع، مقابل 11 للهجمات السريعة، و3 أهداف عبر الضغط العالي، ويملك تفوقاً أكبر فيما يتعلق بـ«المُرتدات»، التي أهدته 6 أهداف.

أما «الزعيم»، فقد هزّ شباك منافسيه 15 مرة بواسطة الهجمات المُنظمة غزيرة التمريرات، بجانب 8 أهداف من التحوّل السريع، و5 بالضغط المتقدّم، مقابل هدف وحيد من الهجمات المُرتدة، والمُثير أن كليهما يتفوّق أيضاً في تسجيل الأهداف من الركلات الثابتة، بواقع 14 للعين، بينها 7 أهداف من «الركنيات»، في حين استخدمها شباب الأهلي 6 مرات من أصل 13 هدفاً.

ويملك «مُتصدّر دورينا» أفضلية في تسجيل الأهداف عبر التمريرات العرضية، هوائية أو أرضية، بإجمالي 18 هدفاً، لكن «الوصيف الحالي» يتفوّق في هز الشباك بواسطة التمريرات البينية و«الثُنائيات»، بـ18 هدفاً أيضاً، ولم يجد كلاهما أي صعوبة في التسجيل من أقصى نقاط العُمق الدفاعي للمنافسين، مع أفضلية نسبية لشباب الأهلي، صاحب الـ18 هدفاً من داخل منطقة «الـ6 ياردات»، مقابل 13 للعين.

ولا خلاف على أن «المعركة الهجومية» على الطرفين ستكون «نارية»، مع امتلاك كل منهما «أسلحة فتّاكة» أيضاً في العُمق الهجومي، وتبدو المعدلات متقاربة جداً، إذ أحرز «الفُرسان» 18 هدفاً من الجناح الأيمن و13 عبر الأيسر، بجانب 19 هدفاً من العُمق، مقابل 16 هدفاً لـ«الزعيم» عبر جبهته اليُمنى، و14 لليُسرى، و13 من العُمق، ويُجيد الفريقان التسجيل عبر التسديدات البعيدة، بواقع 8 أهداف للعين من خارج منطقة الجزاء، و7 لشباب الأهلي.

دفاعياً، يملك «الفُرسان» بالتأكيد الخط الأفضل، بسبب قوة منطقتي الظهيرين الهائلة، التي لم تسمح بتسجيل أكثر من هدف وحيد عبر كل طرف، لكن أغلب الأهداف أتت من العُمق، ورغم التقارب مع نسب نفس الصورة التكتيكية لدى «الزعيم»، إلا أن الطرف الأيمن يدخل مع العُمق في أسباب اهتزاز شباكه، ويبدو من الصعب تسجيل الأهداف في مرمى كل منهما عبر التسديدات البعيدة والكرات الهوائية، إلا أن دفاع شباب الأهلي يتعامل مع الركلات الثابتة بنجاح أكبر من نظيره لدى العين.