أوليفيرا جاهز لقيادة هجوم البطائح أمام خورفكان

9 ابريل 2026 14:56

علي معالي (أبوظبي)
تأكّد عودة ألفارو دي أوليفيرا لقيادة هجوم البطائح أمام خورفكان في الجولة الـ22، بعد خروجه متأثراً بشد في العضلة قبل دقائق من نهاية مباراة فريقه الأخيرة أمام كلباء، والتي انتهت بالتعادل 2-2، وكان أوليفيرا قد افتتح أهداف «الراقي» في الدقيقة 34 ولكنه غادر مما جعل الفريق يفتقد أهم عناصره الهجومية.
وتأكدت سلامة اللاعب وجاهزيته حيث من المتوقع أن يدفع به فرهاد مجيدي مجدداً في قيادة الهجوم مع الفرنسي سيكو ليجا، الذي غاب عن المباراة الأخيرة كونه معاراً من نادي كلباء، في الوقت الذي يستمر فيه غياب جيانلوكا مونيز لعدم الشفاء الكامل من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.
ويعتبر أوليفيرا الهداف الحالي للبطائح برصيد 4 أهداف، بعد رحيل الكاميروني أناتولي أبانج في الانتقالات الشتوية الأخيرة (5 أهداف).
فيما تعد مباراة البطائح أمام خورفكان مساء السبت، مفترق طُرق مهم لـ«الراقي» الذي يعاني بوجوده في المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة، وهو نفس رصيد الظفرة الذي يحتل المركز الثاني عشر، وبفارق 3 نقاط عن بني ياس صاحب المركز الحادي عشر، ويتقدم بفارق نقطة واحدة عن دبا صاحب المركز الرابع عشر والأخير.
وتحمل المباراة المقبلة بين البطائح مع خورفكان على استاد صقر بن محمد القاسمي بخورفكان، رقم الرقم (8) بين الفريقين، حيث تفوق البطائح في 3 مباريات، وخورفكان في مباراتين، وتعادلا في مباراتين، وسجل البطائح 12 هدفاً، مقابل 11 هدفاً لخورفكان، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز البطائح 2-1.

زلزال في إندونيسيا يوقع 20 جريحاً ويلحق أضراراً بعشرات المنازل
فتى باريس «الذهبي» نجم المواعيد الكبرى
رحيل لامبياسي يعجل بنهاية أسطورة الفورمولا-1!
الأمم المتحدة تدين بشدة الضربات العسكرية الإسرائيلية الواسعة في لبنان
مشروع جديد بقيمة 47.5 مليون درهم يعزز إمدادات مياه كلباء بثلاثة ملايين جالون يومياً
