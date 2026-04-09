رحيل لامبياسي يعجل بنهاية أسطورة الفورمولا-1!

لندن(رويترز)

من المقرر أن يغادر جيانبييرو لامبياسي مهندس سباقات ماكس فرستابن منذ فترة طويلة ​في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات فريق رد بول للانضمام إلى مكلارين، حيث سيتولى منصباً مسانداً لرئيس الفريق أندريا ستيلا.

ولم يصدر تعليق رسمي فوري من أي من الفريقين اليوم الخميس، غير أن مصادر رفيعة المستوى ومطلعة أكدت صحة ⁠هذه الخطوة، التي كانت وسائل الإعلام الهولندية قد كشفت عنها للمرة الأولى.

كما أفادت كل من ​هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وشبكة سكاي سبورتس بالخبر، مشيرتين إلى أن عام 2028 قد يكون الموعد ​المحتمل لبدء لامبياسي ‌مهامه الجديدة.

ويعمل لامبياسي مع فرستابن منذ عام 2016، ⁠وكان له ​دور محوري في مساعدة السائق الهولندي على التتويج بأربعة ألقاب عالمية. وارتبط اسم لامبياسي، البالغ من العمر 45 عاماً، في وقت سابق بفريق أستون مارتن الذي يتخذ من سيلفرستون مقراً له، ويقوده المصمم الشهير السابق لرد بول أدريان نيوي.

وفيما عانى أستون مارتن من بداية موسم ‌مخيبة، إذ واجه صعوبات كبيرة حتى في إنهاء السباقات بمحرك هوندا غير التنافسي، ‌واصل مكلارين تألقه بعد تتويجه بلقبي الموسم الماضي للسائقين والصانعين بقيادة لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

ومن المتوقع أن يتولى لامبياسي منصب رئيس هندسة السباقات في مكلارين، بعد انتهاء فترة "الاستراحة الإجبارية" التي قد تمتد لفترة طويلة، على ​أن يبقى أندريا ستيلا، المهندس السابق لفيراري، في منصبه كرئيس للفريق.

ويرتبط ستيلا بعقد طويل الأمد مع مكلارين، ولا يعتزم العودة إلى مارانيللو، رغم تكهنات إعلامية سابقة حول مستقبله. وكان ستيلا قد عمل سابقاً مع الأسطورة مايكل شوماخر خلال العصر الذهبي لفريق فيراري مطلع الألفية.

وأصبحت العلاقة القوية والمباشرة بين فرستابن ولامبياسي جزءًا مألوفاً من مشاهد فورمولا 1، على غرار الشراكة الشهيرة ‌بين لويس هاميلتون والمهندس بيتر "بونو" بونينجتون خلال سنوات هيمنة ​مرسيدس.

وكان كريستيان هورنر، الرئيس السابق لرد بول، الذي أُقيل من منصبه في يوليو الماضي، قد شبه العلاقة بين فرستابن ولامبياسي في وقت سابق "بزوجين مسنين يتجادلان حول اختيار ما سيشاهدانه على التلفزيون".

وقال هورنر حينها "الانسجام بينهما قوي للغاية، لدرجة تجعلك تتساءل أحياناً من هو السائق ​ومن هو المهندس".

ويُعد رحيل لامبياسي ضربة محتملة ‌قوية ⁠لفرستابن، في ظل ‌مغادرة شخصيات بارزة أخرى في المواسم الأخيرة، إلى جانب التراجع ‌الملحوظ في أداء رد بول، الذي كان مهيمناً في السابق على حلبات السباق.

كما ألقى السائق الهولندي، البالغ من العمر 28 عاماً، بظلال من ⁠الشك حول استمراره في الرياضة. وقال في اليابان الشهر الماضي "أعيد مراجعة كل شيء في هذه الرياضة". ولا يُخفي ​فرستابن انتقاداته للعصر الجديد من المحركات والقواعد، التي تجبر السائقين على إدارة الطاقة والمرور عبر المنعطفات بسرعات أقل من الحد الأقصى.

وفي عام 2021، حين فازا بأول لقب عالمي سوياً، ذهب السائق الهولندي إلى حد التصريح بأنه لن يستمر في فورمولا 1 من دون لامبياسي. وقال آنذاك لمحطة "زيجو سبورت" الهولندية "أخبرته أنني أعمل معه فقط، وبمجرد أن يتوقف، سأتوقف أنا أيضاً". ويضم مكلارين بالفعل عددا ​من الأسماء السابقة في رد بول، من بينهم روب مارشال رئيس قسم التصميم، ​وويل كورتيناي المدير الرياضي، في مناصب قيادية داخل الفريق.