العين وشباب الأهلي.. قمة التفاصيل التي ترسم ملامح البطل

معتز الشامي (أبوظبي)

لا تحتاج قمة العين وشباب الأهلي بالجولة الـ22 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي تقام غداً الجمعة على استاد هزاع بن زايد، إلى مقدمات طويلة، فالفارق بينهما نقطة واحدة فقط، لكن ما يفصل بينهما فنياً هو صراع مدرستين مختلفتين، قد تحسم إحداهما لقب الدوري.

حيث يدخل العين المواجهة متصدراً دون أي خسارة، مستنداً إلى منظومة متوازنة جعلته الفريق الأكثر استقراراً هذا الموسم، بعدما جمع بين الصلابة الدفاعية والقدرة على الحسم، فالفريق استقبل 16 هدفاً فقط، وهو ثاني أفضل سجل دفاعي، إلى جانب امتلاكه 10 مباريات بشباك نظيفة.

لكن قوة العين لا تتوقف عند الدفاع، بل تمتد إلى قدرته على إدارة المباريات. الفريق يسجل 60% من أهدافه في الشوط الثاني، ما يعكس صبره التكتيكي وقدرته على ضرب المنافس في التوقيت المناسب، بدلًا من الاندفاع المبكر الذي قد يكلفه التوازن.

وظهر هذا الأسلوب بوضوح في مواجهة عجمان الأخيرة، حيث فرض العين إيقاعه بهدوء، ونجح في ترجمة تفوقه إلى فرص حقيقية داخل منطقة الجزاء، بعدما وصل إلى 23 لمسة هجومية مقابل 7 فقط للمنافس، مع استحواذ متوازن تجاوز 54%، وهي أرقام تعكس فريقاً يعرف متى يسيطر، ومتى يضرب.

في المقابل، يقف شباب الأهلي على الطرف الآخر من المعادلة، كأقوى خط هجوم في الدوري بـ50 هدفاً، وبأعلى معدل تحويل للفرص (14.7%)، ما يجعله الفريق الأكثر قدرة على استغلال أنصاف الفرص.

ولا يكتفي الفرسان بصناعة الفرص، بل يمتلك أيضاً دقة تسديد عالية تقترب من 48%، وهي من بين الأعلى في المسابقة، ما يفسر قدرته على التسجيل في مختلف الظروف، وهذا التفوق الهجومي كان حاضراً في فوزه على الجزيرة، حين نجح في خلق أفضلية هجومية واضحة داخل منطقة الجزاء، مع 9 تسديدات من داخل الصندوق مقابل 4 فقط للمنافس، ورغم هذا التفوق، يبقى التحدي الأكبر لشباب الأهلي في التوازن. فأسلوبه القائم على الضغط العالي والتقدم بعدد كبير من اللاعبين يترك مساحات خلفية، قد تكون مثالية لفريق مثل العين، الذي يجيد استغلال التحولات.

لذلك فالمواجهة، ليست فقط بين أفضل دفاع وأقوى هجوم، بل بين فريق يعرف كيف يُغلق المباراة، وآخر يعرف كيف يفتحها؟.

وتشير الأرقام إلى أن الهدف الأول قد يكون العامل الحاسم، حيث فاز شباب الأهلي في 94% من المباريات التي سجل فيها أولاً، مقابل 82% للعين، ما يعكس أهمية البداية في تحديد مسار اللقاء.

ومع أفضلية العين في جدول الترتيب، ودخوله المباراة بفرصتي الفوز أو التعادل، تبدو الضغوط أكبر على شباب الأهلي، الذي يحتاج إلى الانتصار فقط، وهو ما قد يدفعه إلى المغامرة الهجومية، وفتح المباراة مبكراً.

وعن رأيه في القمة المرتقبة، أكد الألماني وينفرد شايفر مدرب العين وشباب الأهلي الأسبق، أن مواجهة الفريقين عادة ما تكون حماسية ومندفعة برغبة كبيرة في تحقيق الفوز، كما تعُد قمة تنتظرها جماهير الكرة الإماراتية، خصوصاً في العقدين الماضيين بشكل عام، بل هي القمة الأبرز في دوري المحترفين طوال تلك الفترة، ويقول في تحليله لـ«الاتحاد»: «العين هذا الموسم فريق ناضج جداً، لا يندفع، لا يتوتر، والأهم أنه يعرف كيف يُدير المباراة حتى في أصعب لحظاتها؟».

ويشير المدرب الألماني إلى أن قوة العين الحقيقية لا تكمن فقط في نتائجه، بل في توازنه، قائلاً: «العين الفريق الوحيد تقريباً الذي يجمع بين الانضباط الدفاعي والفعالية الهجومية. لا يستقبل أهدافاً كثيرة، وفي نفس الوقت يضرب في اللحظة المناسبة، وهذه صفة الفرق البطلة».

وأضاف: «إيفيتش لا يلعب كرة استعراضية، بل يعتمد علي الكرة الذكية، وإغلاق المساحات واستغلال التحولات، خصوصاً بوجود لاعبين مثل رحيمي ولابا، القادرين على إنهاء أي فرصة»،

وفي المقابل، يرى شايفر أن شباب الأهلي يمثل التحدي الأكبر لأي فريق في الدوري من الناحية الهجومية، لكنه يلفت إلى أن هذا الأسلوب يحمل في طياته مخاطرة واضحة.

ويرى شايفر أن المواجهة ستكون صراعاً مباشراً بين فلسفتين مختلفتين، وقال: «نحن أمام فريق يلعب بعقل وهو العين، وآخر يلعب بشراسة وهو شباب الأهلي والسؤال هو هل تنتصر الواقعية أم الجرأة؟».