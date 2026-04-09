«الأخطاء التحكيمية».. الجدل مُستمر في الصحف الإسبانية

عمرو عبيد (القاهرة)

أفردت الصحف الكتالونية، قبل أسابيع، صفحاتها لتحليل أكثر من 100 موقف تحكيمي، لإثبات الأخطاء التي تعرّض لها برشلونة أمام ريال مدريد في السنوات الأخيرة، حسب تحليل خبرائها، وسبقتها أو تلتها نظيرتها المدريدية، بالحديث عن فساد تحكيمي لمصلحة «الغريم التقليدي»، حسب آراء محلليها، لكن يبدو أن الجميع، في «كتالونيا» و«مدريد»، اتفقوا على أن ما يحدث حالياً من جانب الحُكّام، في الكرة الإسبانية أو الأوروبية، بات لا يُمكن تقبّله على الإطلاق.

وتناولت أغلب تقارير ومقالات «موندو ديبورتيفو»، الأخطاء التحكيمية التي تعتقد أنها أثّرت على مسار مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في دوري الأبطال، حيث تحدّثت عن لمسة يد وركلة جزاء لم تُحتسب ضد «الأتليتي»، بعد لُعبة غريبة جداً جمعت حارس المرمى ودفاعه، ولم يهتم بها «الفار» حسب تقريرها، وأسهبت في نشر تحليلات كبار النجوم والحُكام، حول عدم استحقاق المدافع كوبارسي البطاقة الحمراء، في لقطة غيّرت أحداث المباراة تماماً.

وهاجمت الصحيفة الحكم ستيفان كوفاتش، مع نظيرتها «سبورت»، وادّعت كلتاهما أن الروماني رُبما لن يقوم بتحكيم أي مباراة أخرى في الموسم الحالي من البطولة القارية، بسبب كثير من الأخطاء والتجاوزات غير المُبرّرة في رأيها، بعدما أكدت تقدُّم إدارة برشلونة بشكوى ضده، وسط هجوم من جانب المدرب فليك، وانتقاد لاذع من أغلب الصحف الإسبانية لأداء الحكم في تلك المباراة.

ويبدو أن مباريات «البارسا» في دوري الأبطال، خلال الموسم الحالي والسابق، ارتبطت دائماً بجدل تحكيمي كبير، خاصة ما حدث أمام إنتر ميلان في إياب نصف نهائي النُسخة السابقة، مما أسهم في تفجير غضب أكبر هذه المرة، حيث وصفت «موندو ديبورتيفو» قرارات الحكم في مباراة «الروخي بلانكوس» بـ«الفضيحة المُعتادة»، ونقلت كلمات ماركوس راشفورد الغاضبة الموجهة للحكم، والطريف أن مدرب ريال مدريد، أربيلوا، أشار هو الآخر إلى استمرار تلك الأخطاء التحكيمية، محلياً وقارياً، سواء كان يقصد ما يتعرض له فريقه، وربما برشلونة، أو تلميحاً إلى أنها تأتي في مصلحة منافسه في أحيان كثيرة.

ومع ذلك، حافظت الصحف الكتالونية، ونظيرتها المدريدية، على لهجتها المتفائلة، حول إمكانية عودة «العملاقين» والتعويض في مباراتي الإياب، وهو ما اتفقت عليه وأكدته مرة أخرى «موندو» و«ماركا»، رغم الاعتراف بالحاجة إلى «معجزتين» حسب تعبيرهما، ونشرت الصحيفة الداعمة لبرشلونة تقريراً، يقول إنه إذا كان هُناك من يُمكنه تعويض خسارة الذهاب، فإنه «البارسا»، الذي نجح في ذلك 5 مرات سابقة، مع التوضيح بأن الإياب كان في «كامب نو».

كما نشرت تقريراً بعنوان «مباريات الإياب الأربع مفتوحة على جميع الاحتمالات أكثر مما تبدو»، إذ إن فارق هدف واحد يُمكن تعويضه، بالنسبة لريال مدريد وسبورتنج لشبونة، حتى لو كانت المباراة خارج الديار، إذ لن يُغامر بايرن ميونيخ أو أرسنال بالدفاع والاستكانة، اعتماداً على الفوز الأول، أما باريس، فإنه يُدرك جيداً كيف يُشعل «أنفيلد» في المباراة المُقبلة، مما يفتح الباب أمام إمكانية قلب الطاولة من جانب ليفربول، وفي حالة أتلتيكو، فإنه بالطبع سيلعب مدافعاً، بأفضلية الهدفين، لكن الكل يذكر أن الـ4 أهداف في مباراة كأس الملك، كانت على بُعد تسديدة واحدة ناجحة من جانب برشلونة، بعد الرد بـ«ثُلاثية»، وإذا لعب سيميوني بطريقته المُعتادة أمام 11 لاعباً هذه المرة، فإن «بارسا فليك» يُمكنه الحصول على «ريمونتادا» يعرفها جيداً.