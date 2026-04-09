حمدان بن مبارك يهنئ طاقم التحكيم الإماراتي بعد اختياره لمونديال 2026

9 ابريل 2026 19:49

دبي (وام)
هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أسرة كرة القدم الإماراتية، بمناسبة اختيار طاقم تحكيم إماراتي ضمن قائمة حكام نهائيات كأس العالم 2026، والذي يضم الحكم الدولي عمر آل علي، والحكم الدولي المساعد محمد أحمد يوسف، وحكم تقنية الفيديو محمد عبيد خادم.
وأشاد معاليه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصافرة الإماراتية، مؤكداً أنها تواصل تحقيق النجاحات على المستويات المحلية والقارية والدولية.
وأكد معاليه أن اختيار طاقم تحكيم إماراتي للمشاركة في إدارة مباريات أكبر حدث كروي في العالم، يعكس ثقة أسرة كرة القدم الدولية في كفاءة الحكام الإماراتيين، الذين أثبتوا جدارتهم في مختلف البطولات.
وأوضح أن تطوير منظومة التحكيم المحلي يعد أولوية كبرى ضمن رؤية مجلس إدارة الاتحاد، من خلال توفير بيئة مثالية لصقل المواهب التحكيمية وتمكينها من تحقيق المزيد من النجاحات في المحافل الرياضية.
وثمن معاليه جهود لجنة وإدارة الحكام في اتحاد الكرة، متمنياً التوفيق لطاقم التحكيم الإماراتي في تمثيل الدولة بأفضل صورة في هذا الحدث العالمي.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن عن اختيار طاقم التحكيم الإماراتي للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.
ويضم الطاقم الحكم الدولي عمر آل علي، والحكم الدولي المساعد محمد أحمد يوسف، إلى جانب حكم تقنية الفيديو محمد عبيد.
ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من البطولة بمشاركة 48 منتخباً، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المونديال.
وجاء اختيار الطاقم الإماراتي بعد المستويات المتميزة التي قدمها خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في تأهله للمشاركة في هذا الحدث العالمي، ليسجل الحكم عمر آل علي ظهوره الأول في نهائيات كأس العالم.

رئيس الدولة: حصنتك باسم الله يا وطن
الوصل ينهي عقد السناني بالتراضي
«الشارقة للتراث» يبحث تعزيز التعاون مع «أرس للمكتبات» الأميركية
تقديراً لمسيرته الفكرية.. جمال السويدي يُتوَّج بجائزة «الأسد الذهبي»
«دبي للثقافة» تنال آيزو «التميز في الخدمات الحكومية»
