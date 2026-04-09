الخميس 9 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«البلوشي» إلى الجولة الثالثة من مونديال الراليات الصحراوية

9 ابريل 2026 20:00

أبوظبي (وام)
يشارك سائق الراليات العالمي الإماراتي محمد البلوشي، في الجولة الثالثة من منافسات بطولة العالم لتحدي باها للدراجات النارية، المقررة في إسبانيا خلال شهر يونيو المقبل، طامحاً للدفاع عن لقبه العالمي ومواصلة إنجازاته في البطولة.
ويخوض البلوشي منافسات البطولة ضمن فريق «إم إكس ريد دبي»، الذي يضم 15 متسابقاً محلياً وعالمياً، ويتطلع للمنافسة على لقب البطولة التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات والدراجات النارية (FIA).
ولدى البلوشي حتى الآن 33 نقطة في الترتيب العام، حققها من خلال حصوله على المركز الثالث في باها السعودية، والمركز الثالث في باها الأردن، إذ يتصدر فئة الرواد ويتواجد ثانياً في الترتيب العام.
وتتضمن أجندة البطولة 7 جولات، انطلقت من السعودية، ثم الأردن، ثم إسبانيا، والنمسا، وقطر، ودبي، ثم البرتغال، والتي كان من المقرر إقامتها في أبريل الجاري، إلا أنه تم تأجيلها بسبب الظروف الجوية.
وتمثل الجولة الإسبانية محطة مهمة في مشوار المنافسة على اللقب للسائق الإماراتي.
وشارك البلوشي في الجولات الماضية وهو يعاني من إصابة لم يكتمل شفاؤه منها، إلى جانب خوضه السباقات من دون فترة إعداد كافية أو تدريبات مسبقة.
وأكد البلوشي أن مستواه البدني والفني سيصل إلى الجاهزية الكاملة مع حلول جولة إسبانيا.
ويسعى البلوشي إلى قيادة فريقه للدفاع عن لقب بطولة العالم، بعد تحقيقه اللقب في النسخ الثلاث الماضية، مع تطلعه لإضافة اللقب الرابع على التوالي، في إنجاز يعكس تطور رياضة الراليات الإماراتية على الساحة الدولية.

كأس العالم للراليات الصحراوية
بطولة الاتحاد الدولي للسيارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة: حصنتك باسم الله يا وطن
علوم الدار
اليوم 21:20
الرياضة
اليوم 21:30
التعليم والمعرفة
اليوم 21:28
علوم الدار
اليوم 21:08
التعليم والمعرفة
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©