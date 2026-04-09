كلباء يخطف نقطة ثمينة من الوحدة

مصطفى الديب (أبوظبي)

خطف كلباء نقطة ثمينة في صراع البقاء أمام مضيفه الوحدة، في المباراة التي جرت على استاد آل نهيان، في افتتاح الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين.

وتعادل الفريقان 2-2 بعدما تقدم "العنابي" بهدفين نظيفين في الشوط الأول، فيما نجح كلباء في العودة بالشوط الثاني.

ورفع الوحدة رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، فيما وصل رصيد كلباء إلى 23 نقطة في المركز العاشر في انتظار باقي نتائج الجولة.

تقاسم الفريقان شوطي اللقاء، حيث نجح الوحدة في إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدفين عن طريق البلجيكي كريستيان بنتيكي، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة، وأضاف عمر خريبين الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 19.

ونجح كلباء في العودة بالشوط الثاني الذي جاء مثيراً، وعادل النتيجة في غضون دقيقتين فقط عن طريق الفنزويلي ريني ريفاس، بعدما نجح اللاعب في تسجيل هدف تقليص الفارق برأسية في الدقيقة 69، ثم أحرز هدف التعادل في الدقيقة 71، ليعود كلباء من أبوظبي بنقطة ثمينة، فيما جاء التعادل بمثابة الخسارة للوحدة.