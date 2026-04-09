الوصل ينهي عقد السناني بالتراضي

9 ابريل 2026 21:30

معتز الشامي (أبوظبي)
توصلت شركة كرة القدم بنادي الوصل إلى اتفاق مع خالد السناني حارس مرمى الفريق الأول، لإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، وقدم النادي الشكر للحارس على ما قدمه في مسيرته مع الفريق.
وكانت شركة الكرة قد أعلنت عن إيقاف السناني بالإضافة إلى المدافع سفيان بوفتيني لأجل غير مسمى، لحين انتهاء الإجراءات الداخلية بشأنهما، بعد الأحداث التي وقعت عقب لقاء الفريق أمام الشارقة.
وكان السناني قد أشتبك "لفظياً" مع بعض جماهير الوصل عقب المباراة والتي انتقدت مستواه خلال اللقاء، ما أثار موجة غضب واستياء بين الجماهير.
وعلى الجانب الأخر، أكدت مصادر بشركة الكرة أن الوصل يتمسك بالعلاقات الطيبة مع جميع لاعبيه، وفي نفس الوقت، يضع جماهير النادي في المقدمة دائماً، باعتبارها اللاعب رقم 1 والذي يلعب دوراً مؤثراً في كل إنجاز يتحقق.
ويستعد الوصل لمحطة هامة من مسيرة الموسم الحالي، حيث يستضيف استاد زعبيل مباراتي ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، ويلتقي "الإمبراطور" أمام النصر السعودي يوم 19 الجاري، وتسعى شركة الكرة لإعادة الهدوء والاستقرار للفريق للتحضير لتلك المواجهة بمزيد من التركيز والثقة، أملاً في تحقيق تطلعات الجماهير والسير بعيداً في البطولة القارية.

أخبار ذات صلة
الوصل إلى أين؟.. إيقاف السناني وبوفتيني بسبب «مشادة جماهيرية»
العين يبسط «الزعامة» على «دوري 23» ويقترب من اللقب التاسع
خالد السناني
الوصل
دوري أبطال آسيا 2
النصر السعودي
آخر الأخبار
رئيس الدولة: حصنتك باسم الله يا وطن
علوم الدار
رئيس الدولة: حصنتك باسم الله يا وطن
اليوم 21:20
الأرجنتين تختتم الاستعداد للمونديال بوديتي هندوراس وآيسلندا
الرياضة
الأرجنتين تختتم الاستعداد للمونديال بوديتي هندوراس وآيسلندا
10 ابريل 2026
إنجلترا تختبر الجاهزية للمونديال أمام نيوزيلندا وكوستاريكا
الرياضة
إنجلترا تختبر الجاهزية للمونديال أمام نيوزيلندا وكوستاريكا
10 ابريل 2026
«البرلمان الإماراتي للطفل» و«المتطوع الصغير» يحتفلان بـ«اليوم العالمي للتوحد»
الترفيه
«البرلمان الإماراتي للطفل» و«المتطوع الصغير» يحتفلان بـ«اليوم العالمي للتوحد»
10 ابريل 2026
هزاع بن زايد: دام الأمان وعاش العلَم يا إماراتنا
علوم الدار
هزاع بن زايد: دام الأمان وعاش العلَم يا إماراتنا
اليوم 23:46
