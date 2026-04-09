الوصل ينهي عقد السناني بالتراضي

معتز الشامي (أبوظبي)

توصلت شركة كرة القدم بنادي الوصل إلى اتفاق مع خالد السناني حارس مرمى الفريق الأول، لإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، وقدم النادي الشكر للحارس على ما قدمه في مسيرته مع الفريق.

وكانت شركة الكرة قد أعلنت عن إيقاف السناني بالإضافة إلى المدافع سفيان بوفتيني لأجل غير مسمى، لحين انتهاء الإجراءات الداخلية بشأنهما، بعد الأحداث التي وقعت عقب لقاء الفريق أمام الشارقة.

وكان السناني قد أشتبك "لفظياً" مع بعض جماهير الوصل عقب المباراة والتي انتقدت مستواه خلال اللقاء، ما أثار موجة غضب واستياء بين الجماهير.

وعلى الجانب الأخر، أكدت مصادر بشركة الكرة أن الوصل يتمسك بالعلاقات الطيبة مع جميع لاعبيه، وفي نفس الوقت، يضع جماهير النادي في المقدمة دائماً، باعتبارها اللاعب رقم 1 والذي يلعب دوراً مؤثراً في كل إنجاز يتحقق.

ويستعد الوصل لمحطة هامة من مسيرة الموسم الحالي، حيث يستضيف استاد زعبيل مباراتي ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، ويلتقي "الإمبراطور" أمام النصر السعودي يوم 19 الجاري، وتسعى شركة الكرة لإعادة الهدوء والاستقرار للفريق للتحضير لتلك المواجهة بمزيد من التركيز والثقة، أملاً في تحقيق تطلعات الجماهير والسير بعيداً في البطولة القارية.