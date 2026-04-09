الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الإصابة تحرم «شتوتجارت الترابية» من سابالينكا

9 ابريل 2026 21:50

ميونيخ (أ ف ب)
تغيب البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالمياً، عن دورة شتوتجارت الألمانية، أولى الدورات الترابية لكرة المضرب، المقررة الأسبوع المقبل جراء تعرضها لإصابة بعد إحرازها لقب دورة ميامي للألف نقطة، حسب ما أعلنت الخميس على وسائل التواصل الاجتماعي.
كتبت سابالينكا ابنة الـ 27 عاماً عبر حسابها على إنستجرام: «لسوء الحظ، تعرضت للإصابة بعد ميامي، وعلى الرغم من أنني حاولت كل شيء للتعافي في الوقت المناسب، إلّا أني لست مستعدة للمنافسة».
وفازت البيلاروسية، قبل 10 أيام بلقب دورة ميامي بتغلبها في المباراة النهائية على الأميركية كوكو كوف، لتحرز ثنائية «صن شاين» بعدما سبق لها قبل أسبوعين الفوز بدورة إنديان ويلز للألف نقطة.
وأضافت «أنا آسفة لغيابي عن هذه الدورة. أتمنى للجميع أسبوعاً رائعاً في شتوتغارت، وآمل أن أراكم جميعاً قريباً جداً».
ولم يبتسم الحظ لسابالينكا في دورة شتوتجارت (500 نقطة) حيث خسرت في النهائي أربع مرات أعوام 2021 أمام الأسترالية آشلي بارتي، وفي عامي 2022 و2023 أمام البولندية إيجا شفيونتيك، وفي العام الماضي أمام اللاتفية يلينا أوستابينكو.

