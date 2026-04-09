الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عدد اليوم
ألكاراز وسينر إلى ربع نهائي مونتي كارلو بعد التعثر المؤقت

ألكاراز وسينر إلى ربع نهائي مونتي كارلو بعد التعثر المؤقت
9 ابريل 2026 22:21

باريس(أ ف ب)
عانى الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف أول عالمياً وحامل اللقب، ووصيفه الإيطالي يانيك سينر لبلوغ الدور ربع النهائي في دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب الخميس.
وعلى غرار ما حدث مع سينر قبله، خسر ألكاراز مجموعة في طريقه للفوز على الأرجنتيني توماس مارتين إيتشيفيري (30) بنتيجة 6-1 و4-6 و6-3 في ثمن النهائي.
وكان سينر عانى أمام التشيكي توماس ماخاتش (53)، حيث خسر أمامه مجموعة قبل أن يهزمه 6-1 و6-7 (3-7) و6-3.
أنهى ذلك سلسلة انتصارات سينر القياسية التي بلغت 36 مجموعة توالياً في دورات الماسترز للألف نقطة، لكنه حافظ على هدوئه ليرفع عدد انتصاراته المتتالية في هذه الفئة إلى 19.
وحقق ألكاراز فوزه السابع توالياً في مونتي كارلو، بعد فوزه باللقب في عام 2025، والـ 15 توالياً على الملاعب الترابية، بعد فوزه أيضاً في روما ورولان جاروس العام الماضي.
بدأ ألكاراز المباراة بشكل مثالي، فكسر إرسال الأرجنتيني بسهولة قبل أن يحسم المجموعة الأولى لصالحه في 26 دقيقة.
انتفض إتشيفيري في المجموعة الثانية وكسر إرسال ألكاراز مرتين ليتقدم 4-1، مستغلاً لحظات نادرة من التردد لدى الإسباني.
واستعاد ألكاراز توازنه، لكن الأرجنتيني عادل النتيجة بفضل خطأ مباشر من الإسباني هذه المرة في الشبكة.
وبدا ألكاراس ابن الـ 22 عاماً ثابتاً في بداية المجموعة الثالثة، لكن المتوج بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، أظهر علامات الإحباط في عدة مناسبات، وارتكب أخطاء غير معهودة، واضطر لإنقاذ نقطة كسر إرسال عند النتيجة 4-2.
وأخيراً، وبعد معركة استمرت ساعتين و23 دقيقة، حسم الفوز لصالحه في نقطة المباراة الثالثة بضربة إرسال ساحقة.
وسيواجه ألكاراز في ربع النهائي الكازاخستاني ألكسندر بوبليك (11) الذي هزم التشيكي ييري ليهيتشكا (13) بنتيجة 6-2 و7-5.
وسيلعب سينر (24 عاماً) الذي كان قد بلغ الدور نصف النهائي في الإمارة عامي 2023 و2024، قبل أن يغيب عن نسخة العام الماضي بسبب إيقافه على خلفية تعاطي المنشطات، من أجل التأهل إلى دور الأربعة مع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم السابع.

رئيس الدولة: حصنتك باسم الله يا وطن
رئيس الدولة: حصنتك باسم الله يا وطن
الأرجنتين تختتم الاستعداد للمونديال بوديتي هندوراس وآيسلندا
الأرجنتين تختتم الاستعداد للمونديال بوديتي هندوراس وآيسلندا
إنجلترا تختبر الجاهزية للمونديال أمام نيوزيلندا وكوستاريكا
إنجلترا تختبر الجاهزية للمونديال أمام نيوزيلندا وكوستاريكا
«البرلمان الإماراتي للطفل» و«المتطوع الصغير» يحتفلان بـ«اليوم العالمي للتوحد»
«البرلمان الإماراتي للطفل» و«المتطوع الصغير» يحتفلان بـ«اليوم العالمي للتوحد»
هزاع بن زايد: دام الأمان وعاش العلَم يا إماراتنا
هزاع بن زايد: دام الأمان وعاش العلَم يا إماراتنا
