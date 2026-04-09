عمر آل علي: فخور باختياري ضمن أطقم تحكيم المونديال

أبوظبي (وام)

أكد الحكم الدولي الإماراتي عمر آل علي، الذي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم، اختياره ضمن الأطقم التحكيمية المشاركة في إدارة مونديال 2026، في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك يونيو المقبل، مواصلة استعداده للمشاركة في الحدث العالمي من خلال برنامج خاص تم إعداده سابقاً، خلال فترة الاختيار المبدئي للأطقم التحكيمية.

وأوضح آل علي أنه بدأ الإعداد قبل نحو عامين، من خلال مشاهدة العديد من المباريات، والدورات والورش المتخصصة، لافتاً إلى أن الاستعدادات ستتواصل حتى انطلاقة الحدث العالمي من أجل تمثيل مشرف للرياضة الإماراتية.

وقال عقب إدارته مباراة الوحدة وكلباء اليوم في دوري أدنوك للمحترفين: فخور للغاية باختياري أنا وزملائي، الحكم الدولي المساعد محمد أحمد يوسف، وحكم الفيديو محمد عبيد، ضمن الأطقم التحكيمية المشاركة في إدارة المونديال، فهذا شرف كبير لي ولكرة القدم الإماراتية.

وتوجه آل علي بالشكر إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، على دعمه الكبير واللامحدود للوصول إلى هذه المكانة.

وعن انضمامه إلى قائمة الأطقم التحكيمية الإماراتية التي أدارت مباريات في كأس العالم، قال: شرف كبير لي أن أتواجد في القائمة التي تضم كلاً من علي بوجسيم، وصالح المرزوقي، ومحمد عبدالله، وغيرهم، وثقتي كبيرة في أن نظهر بأفضل صورة.