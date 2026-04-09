الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عمر آل علي: فخور باختياري ضمن أطقم تحكيم المونديال

9 ابريل 2026 22:51

أبوظبي (وام)
أكد الحكم الدولي الإماراتي عمر آل علي، الذي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم، اختياره ضمن الأطقم التحكيمية المشاركة في إدارة مونديال 2026، في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك يونيو المقبل، مواصلة استعداده للمشاركة في الحدث العالمي من خلال برنامج خاص تم إعداده سابقاً، خلال فترة الاختيار المبدئي للأطقم التحكيمية.
وأوضح آل علي أنه بدأ الإعداد قبل نحو عامين، من خلال مشاهدة العديد من المباريات، والدورات والورش المتخصصة، لافتاً إلى أن الاستعدادات ستتواصل حتى انطلاقة الحدث العالمي من أجل تمثيل مشرف للرياضة الإماراتية.
وقال عقب إدارته مباراة الوحدة وكلباء اليوم في دوري أدنوك للمحترفين: فخور للغاية باختياري أنا وزملائي، الحكم الدولي المساعد محمد أحمد يوسف، وحكم الفيديو محمد عبيد، ضمن الأطقم التحكيمية المشاركة في إدارة المونديال، فهذا شرف كبير لي ولكرة القدم الإماراتية.
وتوجه آل علي بالشكر إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، على دعمه الكبير واللامحدود للوصول إلى هذه المكانة.
وعن انضمامه إلى قائمة الأطقم التحكيمية الإماراتية التي أدارت مباريات في كأس العالم، قال: شرف كبير لي أن أتواجد في القائمة التي تضم كلاً من علي بوجسيم، وصالح المرزوقي، ومحمد عبدالله، وغيرهم، وثقتي كبيرة في أن نظهر بأفضل صورة.

أخبار ذات صلة
الأرجنتين تختتم الاستعداد للمونديال بوديتي هندوراس وآيسلندا
إنجلترا تختبر الجاهزية للمونديال أمام نيوزيلندا وكوستاريكا
آخر الأخبار
رئيس الدولة: حصنتك باسم الله يا وطن
علوم الدار
رئيس الدولة: حصنتك باسم الله يا وطن
اليوم 21:20
الأرجنتين تختتم الاستعداد للمونديال بوديتي هندوراس وآيسلندا
الرياضة
الأرجنتين تختتم الاستعداد للمونديال بوديتي هندوراس وآيسلندا
10 ابريل 2026
إنجلترا تختبر الجاهزية للمونديال أمام نيوزيلندا وكوستاريكا
الرياضة
إنجلترا تختبر الجاهزية للمونديال أمام نيوزيلندا وكوستاريكا
10 ابريل 2026
«البرلمان الإماراتي للطفل» و«المتطوع الصغير» يحتفلان بـ«اليوم العالمي للتوحد»
الترفيه
«البرلمان الإماراتي للطفل» و«المتطوع الصغير» يحتفلان بـ«اليوم العالمي للتوحد»
10 ابريل 2026
هزاع بن زايد: دام الأمان وعاش العلَم يا إماراتنا
علوم الدار
هزاع بن زايد: دام الأمان وعاش العلَم يا إماراتنا
اليوم 23:46
