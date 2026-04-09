«أبوظبي للقوس والسهم» يختتم مهرجان الظفرة بمشاركة 119 لاعباً

الظفرة(وام)

اختتم نادي أبوظبي للقوس والسهم فعاليات مهرجان الظفرة، الذي أقيم بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع نادي الظفرة للرماية، بهدف اكتشاف المواهب، ضمن استراتيجية نشر اللعبة.

وكشف النادي في تقريره عن مشاركة 119 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية في المهرجان، والذين قدموا مستويات مميزة، من شأنها أن تسهم في نجاح أهداف الفعاليات الرياضية بكل من أبوظبي والعين والظفرة.

وأشار إلى أن المهرجان تضمن منافسات متنوعة تحت إشراف اللجان الفنية والمدربين، ومسابقات ترفيهية للأطفال، إضافة إلى ملتقى توعوي لأولياء الأمور حول أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية، ونمط الغذاء الصحي.