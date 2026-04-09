الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عدد اليوم
إنجلترا تختبر الجاهزية للمونديال أمام نيوزيلندا وكوستاريكا

إنجلترا تختبر الجاهزية للمونديال أمام نيوزيلندا وكوستاريكا
10 ابريل 2026 00:09

لندن (رويترز)
أعلن الاتحاد الإنجليزي ​لكرة القدم، أن منتخب إنجلترا سيواجه ⁠نيوزيلندا وكوستاريكا ودياً في تامبا ​وأورلاندو في ​ختام استعداداته ‌لكأس العالم ⁠2026.
وستلعب ​إنجلترا أمام نيوزيلندا، التي تشارك في كأس العالم للمرة الأولى ‌منذ 2010، في السادس ‌من يونيو قبل أن تواجه كوستاريكا، ​التي وصلت إلى دور الثمانية في نسخة 2014، بعد أربعة أيام.
وقال الاتحاد ‌في بيان "ستشكل المباراتان ​جزءًا أساسياً من معسكر إنجلترا التحضيري في جنوب فلوريدا، قبل الانتقال ​إلى ‌معسكر ⁠الفريق في ‌كانساس ‌سيتي بولاية ميزوري خلال البطولة".
وتستهل ⁠إنجلترا، التي وصلت ​إلى دور الثمانية في النسخة السابقة، مشوارها في المجموعة 12 بمواجهة كرواتيا يوم 17 ​يونيو. 

