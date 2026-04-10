صراع القمة بالدوري الإنجليزي.. أرسنال يخشى عودة «المارد»!

مانشستر(أ ف ب)

تعود منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الأسبوع بعد توقف دام ثلاثة أسابيع، على وقع مواجهات حاسمة في صراع اللقب والتأهل للمسابقات الأوروبية والبقاء في الدوري.

ويستطيع أرسنال تجاوز خيبة أمله في الكأس بالاقتراب أكثر من تحقيق أول لقب له في الدوري منذ 22 عاماً، وذلك عندما يستضيف بورنموث، قبل أن يحلّ مانشستر سيتي ضيفاً على تشيلسي.

في المقابل، لم يعد بإمكان الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، تحمل هزيمة أخرى قاسية عندما يستضيف فولهام على ملعبه في "أنفيلد" السبت، حيث يتنافس الفريقان على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ولجأ توتنهام إلى المدرب روبرتو دي تزيربي لإنقاذه من الهبوط للمرة الأولى منذ ما يقارب 50 عاماً، حيث يتولى المدرب الإيطالي قيادة الفريق للمرة الأولى أمام سندرلاند.

وحوّلت الهزيمة في نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي 0-2، والهزيمة أمام ساوثهامبتون من المستوى الثاني "تشامبيونشيب" في الكأس (1-2)، سعي أرسنال لتحقيق الرباعية إلى أحلام بتحقيق ثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وبإمكان رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا توسيع الفارق في الصدارة إلى 12 نقطة في حال فوزهم على بورنموث السبت، علماً أن سيتي لن يلعب حتّى الأحد.

أعاد فوز "الجانرز" على سبورتينج البرتغالي 1-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الفريق إلى سكة الانتصارات، لكنه احتاج إلى تألق حارس مرماه الإسباني دافيد رايا بعد أداء باهت آخر للفريق.

في المقابل، يبدو أن سيتي في قمة مستواه بعد فوزه الساحق على ليفربول 4-0 في ربع نهائي الكأس، وسيشعر برغبة عارمة في استغلال تعثر أرسنال على ملعب الإمارات.

لا يزال لدى رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا مباراة مؤجلة أمام أرسنال بالذات، وسيلتقي الفريقان في نهاية الأسبوع المقبل في مواجهة قد تكون حاسمة في سباق اللقب.

على الجانب الأخر، أقرّ سلوت أن أبطال إنجلترا كانوا أقل مستوى في هزيمتهم أمام باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب في دوري أبطال أوروبا الأربعاء (0-2)، وأنهم يخوضون في "بريميرليج" معركة فقط للتأهل للمسابقة القارية الأم في الموسم المقبل.

قال سلوت بعد فوز "الريدز" مرة واحدة في مبارياته الست الأخيرة "كنا في وضع البقاء على قيد الحياة خلال معظم فترات المباراة، وربما في هذه المرحلة من الموسم أيضا".

وستتأهل الفرق الخمسة الأولى في الدوري الممتاز، ويحتل ليفربول المركز الخامس حالياً، لكن سبع نقاط فقط تفصله عن بورنموث صاحب المركز الثاني عشر.

ومنح تراجع مستوى ليفربول وتشيلسي بصيص الأمل للفرق المنافسة، من بينها فولهام الذي بإمكانه تقليص الفارق إلى نقطتين فقط مع الريدز في حال تعرض الأخير لهزيمته الرابعة توالياً.

وفقد سلوت ثقة أعداد كبيرة من جماهير ليفربول بعد أقل من عام على فوزه باللقب. كما تستعد قاعدة جماهيرية ساخطة للاحتجاج هذا الأسبوع على الزيادات المقررة في أسعار التذاكر بما يتماشى مع التضخم للمواسم الثلاثة المقبلة.

وقد يكون توتنهام ضمن الفرق الثلاثة الأخيرة بحلول موعد ظهور دي تزيربي الأول، إذا فاز وستهام على ولفرهامبتون متذيل الترتيب الجمعة.

ويبدأ توتنهام صاحب المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة عطلة نهاية الأسبوع متقدماً بنقطة واحدة عن منطقة الهبوط، لكنه لم يحقق أي فوز في الدوري في عام 2026.

وأمام دي تزيربي سبع مباريات فقط لإنقاذ نادٍ لم يهبط إلى ما دون المستوى الأول منذ عام 1978.

انتقل المدرب الإيطالي إلى شمال لندن رغم وضع توتنهام الحرج بفضل عقد مربح لخمس سنوات. بنى المدرب السابق لمرسيليا الفرنسي، المعروف بحماسه الشديد، سمعة طيبة في إنجلترا خلال فترة تدريبه نادي برايتون لمدة عامين بين عامي 2022 و2024.

غالباً ما تحتاج الفرق إلى الوقت للتأقلم على أساليبه، وهو ترف لا يملكه توتنهام في صراعه من أجل البقاء.