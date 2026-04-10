«البافاري» يهدد «البريميرليج» و«الليجا».. الأرقام القياسية بين أقدام لاعبي البايرن

برلين(أ ف ب)

في طريقه إلى لقب جديد في الدوري الألماني لكرة القدم، يُطارد بايرن ميونيخ المتصدر الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في سانت باولي، حيث يحتاج إلى هدفين فقط لتخطي الرقم القياسي السابق الصامد منذ 46 عاماً.

وبعد 28 مباراة من أصل 34، سجل رجال المدرب البلجيكي فنسان كومباني 100 هدف هذا الموسم، بفارق هدف عن الرقم القياسي في تاريخ كرة القدم الألمانية.

تحقق ذلك في موسم 1971-1972 بأقدام لاعبي بايرن نفسه، الذي كان يضم حينها كوكبة من النجوم على رأسهم فرانتس بكنباور وجيرد مولر وأولي هوينس.

ويُهيمن بايرن على الدوري هذا الموسم، وهذا ما تظهره الأرقام حيث بلغ حاجز الـ 100 هدف قبل 6 مراحل من نهاية المنافسات.

وبحسب المعدل الحالي، يسير بايرن على الطريق الصحيح لتسجيل 121 هدفاً، محطماً بذلك الرقم القياسي في كل من الدوري الإنجليزي الممتاز والإسباني، وكلاهما يتكون من 38 مباراة في الموسم.

حتى الرقم القياسي المسجل في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، والبالغ 125 هدفاً، حققه تورينو في موسم 1947-1948 الذي تكون حينها من 40 مباراة في الدوري الإيطالي، سيكون في متناول عملاق بافاريا.

وإذا أراد بايرن تحطيم الرقم القياسي في الدوري الألماني أمام سانت باولي، صاحب المركز السادس عشر، السبت، فقد يضطر أن يدوّن اسمه في التاريخ من دون هدافه الإنجليزي هاري كين، الذي يطارد بدوره الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف في الدوري.

وبتسجيله 31 هدفاً في 26 مباراة في "البوندسليجا"، ما زال كين يحتاج إلى 10 أهداف لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في موسم 2020-2021 حين سجل 41 هدفاً.

وغاب كين عن النافذة الدولية لمنتخب بلاده في مارس بسبب إصابة في الكاحل، لكنه عاد ليسجل هدف الفوز لبايرن على ريال مدريد الإسباني 2-1 في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

رغم ذلك، لم يظهر قائد المنتخب الإنجليزي وأفضل هداف في صفوفه، بكامل لياقته، وقد يقرر كومباني إراحته أمام سانت باولي استعداداً لمباراة الإياب في المسابقة القارية الأم الأربعاء.

وإلى جانب كين، يتألق الفرنسي ميكايل أوليسيه الذي خطف الأضواء، وهو أيضاً في طريقه لتحقيق موسم قياسي.

صنع أوليسيه، الذي مرر كرة الهدف الثاني لكاين أمام ريال، 18 هدفاً حتى الآن هذا الموسم، أي أقل بثلاث تمريرات فقط من الرقم القياسي المسجل باسم توماس مولر في موسم 2019-2020.

ويدرك سانت باولي الذي يفتقد جهود قائده الأسترالي جاكسون إيرفاين (33 عاماً) بعدما نال بطاقة حمراء للمرة الأولى في 148 مباراة خاضها مع فريقه، صعوبة مهمته أمام فريق لم يخسر في 14 مباراة خارج معقله هذا الموسم.