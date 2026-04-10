«توركواز» تطارد لقب الجولة الختامية للتاج الثلاثي على مضمار أبوظبي

10 ابريل 2026 14:15

عصام السيد (أبوظبي)
يُسدل الستار مساء غدٍ السبت على موسم سباقات الخيول 2025/2026 في مضمار أبوظبي للسباق، بإقامة الأمسية الختامية التي تتضمن ثمانية أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وفيها يتم تكريم الشخصيات البارزة إضافة إلى الفائزين بجوائز الموسم في النسخة الخامسة لهيئة الإمارات لسباق الخيل.
وتتصدر هذه الأشواط الجولة الثالثة والختامية من بطولة التاج الثلاثي العربي، للخيول العربية الأصيلة بعمر أربع سنوات "الفئة الثالثة"، في الشوط السابع لمسافة 2200 متر، وقيمة جائزته 300.000 درهم.
وسيكون السباق متكافئاً بين نخبة الخيول تتصدرها المهرة "توركواز" لإسطبلات العجبان، حيث كانت ابنة "المرتجز" والفرس "الشموس"، قد فازت بلقب الجولة الثانية من التاج الثلاثي العربي لمسافة 1800 متر، وهي تطارد اللقب أمام غريمها المهر "آر بي القاهر" الذي حل وصيفاً لها في الجولة الثانية بمضمار ميدان.
وتنطلق الأمسية بسباق نيتيف بلود لاين للسرعة في الشوط الأول لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-75) من عمر 4 سنوات فما فوق، (إنتاج الإمارات) وقيمة جائزته 66.000 درهم.
وخصص الشوط الثاني لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-85) من عمر 4 سنوات فما فوق على لقب سباق تكافؤ مجد الوطن، وقيمة جائزته 66.000 درهم.
أما الشوط الثالث المخصص لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (0-90) من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب سباق تيرف كلوب كراون، فتبلغ قيمة جائزته 66.000 درهم.
وخصص الشوط الرابع لمسافة 1200 متر للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-70) من عمر 4 سنوات فما فوق على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، وقيمة جائزته 70.000 درهم.
ويقام الشوط الخامس لمسافة 2200 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب الأصايل (أ)، وقيمة جائزته 33.000 درهم.
وخصص الشوط السادس لمسافة 2200 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب الأصايل (ب)، وقيمة جائزته 33.000 درهم.
وخصص الشوط الثامن والختامي لمسافة 2400 متر، للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (0-85) للأعمار من 3 سنوات فما فوق، على لقب نهائي العاصمة الكبير، وقيمة جائزته 66.000 درهم.

أخبار ذات صلة
«العين للفروسية» يستحوذ على 47 % من سباقات الخيول العربية
10 أشواط مثيرة في السباق الختامي بمضمار العين غداً
الخيول العربية الأصيلة
مضمار أبوظبي للفروسية
بطولة التاج الثلاثي للخيول العربية
آخر الأخبار
فريق إطفاء يتعامل مع حريق في أوكرانيا
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني في أوكرانيا
اليوم 17:00
وزير خارجية الصين وانغ يي يجتمع مع ​نظيره من ‌كوريا ⁠الشمالية
الأخبار العالمية
الصين تدعو لتعزيز التنسيق مع كوريا الشمالية في القضايا الدولية
اليوم 16:48
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
الأخبار العالمية
ستارمر: ناقشت مع ترامب الخيارات العسكرية بشأن مضيق هرمز
اليوم 16:35
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يصدر تحذيرا لإيران بشأن مضيف هرمز
اليوم 16:26
دور جائزة محمد بن راشد للغة العربية في إثراء المحتوى العربي الموجّه للأطفال
التعليم والمعرفة
دور جائزة محمد بن راشد للغة العربية في إثراء المحتوى العربي الموجّه للأطفال
اليوم 16:25
