كين يستعد لتدمير رقم رونالدو القياسي في «الأبطال»

معتز الشامي (أبوظبي)

لا يزال كريستيانو رونالدو رمزاً للأهداف في دوري أبطال أوروبا. لذا، يعد إنجازاً كبيرا لهاري كين أن يقارب أسطورة مانشستر يونايتد وريال مدريد، من حيث معدل أهدافه في المباراة الواحدة في أهم بطولة أوروبية، ومن غير المرجح أن يحطم الرقم القياسي لرونالدو البالغ 140 هدفاً في البطولة، رغم أن لاعبين مثل كيليان مبابي وإيرلينج هالاند سيحاولون جاهدين تحطيم هذا الرقم.

ولكن رونالدو لا يملك أفضل معدل تهديفي في تاريخ دوري أبطال أوروبا. من اللافت للنظر أن يكون معدل رونالدو التهديفي مرتفعا إلى هذا الحد، بالنظر إلى أنه لم يسجل أي هدف في أول 27 مباراة له في البطولة مع مانشستر يونايتد، وهو جفاف تهديفي يصعب استيعابه عند النظر إلى ما حققه لاحقاً، لكنه بالتأكيد عوض ما فاته، حيث سجل 105 أهداف في 101 مباراة بدوري أبطال أوروبا خلال سنواته التسع مع ريال مدريد.

ومن بين اللاعبين الذين سجلوا 25 هدفاً أو أكثر في البطولة، يأتي الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات خلف 5 لاعبين من حيث معدل الأهداف في المباراة الواحدة، بمن فيهم منافسه اللدود ليونيل ميسي، ويبلغ معدل رونالدو 0.77 هدف في المباراة الواحدة بدوري أبطال أوروبا، وهو أقل بقليل من معدل ميسي البالغ 0.79. سجل الأرجنتيني 129 هدفاً في 163 مباراة، بينما أحرز رونالدو 140 هدفاً في 183 مباراة.

ويتفوق عليه في معدل الأهداف لكل مباراة أساطير القرن العشرين، مثل جيرد مولر، وفيرينك بوشكاش، وألفريدو دي ستيفانو - الذين فازوا مجتمعين بـ11 لقباً أوروبياً - إلى جانب إيرلينج هالاند، الذي أحرز 57 هدفاً في 58 مباراة مع ريد بول سالزبورج، وبروسيا دورتموند، ومانشستر سيتي.

ويمتلك روبرت ليفاندوفسكي ورود فان نيستلروي، صاحبا المركزين الثالث والتاسع في قائمة الهدافين التاريخيين، نفس معدل الأهداف (0.77) الذي يمتلكه رونالدو، بينما يأتي كين في المركز الرابع بفارق ضئيل، حيث يبلغ معدله 0.76 هدف في المباراة الواحدة، حيث سجل كين 51 هدفاً في 67 مباراة بدوري أبطال أوروبا مع توتنهام (21 هدفاً في 32 مباراة) وبايرن ميونيخ (30 هدفاً في 35 مباراة).

ولكن نظرا لأن كين لا يزال أمامه على الأرجح سنوات عديدة في دوري النخبة الأوروبي، فمن المرجح أن يتغير هذا الرقم. وقد يتحسن أكثر إذا حافظ على مستواه التهديفي المذهل الحالي.

وسجل قائد منتخب إنجلترا 49 هدفاً في جميع المسابقات مع بايرن ميونيخ هذا الموسم، منها 11 هدفاً في دوري أبطال أوروبا. ولم يتفوق عليه في هذا العدد من الأهداف في البطولة سوى كيليان مبابي، ولن يكفي هدف واحد فقط ليرتفع معدل أهداف كين، ولكن ليس كثيراً. بعد تسجيله هدفاً في فوز بايرن ميونيخ 2-1 على ريال مدريد خارج أرضه، أصبح معدل أهدافه 0.7611 (بالتحديد). وإذا سجل هدفين في مباراة الإياب على ملعب أليانز الأسبوع المقبل، سيرتفع معدله إلى 0.779. وهذا سيجعله متقدماً بفارق ضئيل عن رونالدو (0.765) أو قد يتقدم عليه في بضع مباريات طالما استمر في تسجيل هدف في كل مباراة.

وبغض النظر عن المباراة أو المباراتين القادمتين، سيشهد معدل أهداف كين في دوري أبطال أوروبا تقلبات. ولكن لن يكون مفاجئاً أن نراه يتقدم على رونالدو ويحافظ على هذا التقدم حتى اعتزاله.