4 تمريرات حاسمة تفصل أوليسه عن الصدارة التاريخية

معتز الشامي (أبوظبي)

على مر العقود، تألقت أسماء لامعة في عالم كرة القدم على ملعب سانتياجو برنابيو الأسطوري، وكان مايكل أوليسه نجم المباراة بلا منازع خلال فوز بايرن ميونيخ على ريال مدريد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وأرهق الفرنسي ألفارو كاريراس، وتجاوزه بسهولة تامة طوال المباراة، مقدماً أداءً رائعاً، ليبقى أوليس بمثابة اكتشاف حقيقي منذ انتقاله إلى ألمانيا، وهو بلا شك أحد أفضل لاعبي العالم هذا الموسم، وقد أشاد به تيري هنري، مدرب منتخب فرنسا تحت 21 عاماً سابقاً، إشادة بالغة.

وإلى جانب لامين يامال، يعد أوليس أفضل جناح في العالم، وهو على وشك تحطيم رقم قياسي مذهل هذا الموسم، حيث كانت تمريرة أوليسه الحاسمة لهاري كين ضد ريال مدريد رقم 29 بقميص بايرن ميونيخ هذا الموسم، وهو مهيأ لكتابة التاريخ.

ويتصدر الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد مع الأندية في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بالقرن 21، ثلاثة نجوم سجلوا 32 تمريرة حاسمة في موسم واحد عبر جميع المسابقات، وهم؛ هنريك مخيتاريان، تشافي هيرنانديز، وليونيل ميسي.

ويتصدر مخيتاريان القائمة لأنه حقق هذا الإنجاز في عدد مباريات أقل من أساطير برشلونة المذكورين.

وقدم مخيتاريان موسماً استثنائياً في 2015/16 مع بروسيا دورتموند، حيث أنهى الموسم بـ 32 تمريرة حاسمة و23 هدفاً في 52 مباراة، ما أهله للانتقال إلى مانشستر يونايتد.

ويظهر ميسي مرتين في قائمة أفضل 10 لاعبين بعد أن قدم 31 تمريرة حاسمة خلال موسم 2014/15، وهو نفس الإنجاز الذي حققه كيفن دي بروين في موسم 2014/23 مع مانشستر سيتي، ويحتل أوليسه حالياً المركز السابع، لكنه يحتاج فقط إلى 4 تمريرات حاسمة أخرى هذا الموسم لتحطيم الرقم القياسي.

ومع تبقي 6 مباريات أخرى لبايرن ميونيخ في الدوري الألماني، إضافة إلى مشاركته في دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا، يبدو من المؤكد أن أوليسه سيحطم الرقم القياسي.