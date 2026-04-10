7 حالات استثنائية تمنح الريال والبارسا أمل العودة في الأبطال

معتز الشامي (أبوظبي)

يواجه ريال مدريد وسبورتينج لشبونة وبرشلونة مهمة صعبة، بعد هزائمهم على أرضهم أمام بايرن ميونيخ وأرسنال وأتلتيكو مدريد على التوالي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان باريس سان جيرمان الفريق الوحيد الذي حقق الفوز على أرضه، متغلباً على ليفربول بنتيجة 2-0، ولكن رغم تذبذب مستواهم، لا يزال فريق أرني سلوت، ليفربول، يمتلك قوة ملعب أنفيلد التي تمنحه الأمل في تحقيق عودة قوية الأسبوع المقبل.

ويحتاج ريال مدريد وسبورتينج وبرشلونة إلى تعويض فارق الأهداف على أرض الخصم، وهو أمر ليس مستحيلاً، ولكنه يزيد الأمور تعقيداً من الناحية النظرية.

ولكن ما مدى صعوبة ذلك تحديداً؟ خلال تاريخ دوري أبطال أوروبا (منذ موسم 1992-1993) ما هي عدد المرات التي تأهلت فيها الفرق التي خسرت مباراة الذهاب في الأدوار الإقصائية على أرضها؟.

فقبل هذا الأسبوع، من بين 115 مباراة إقصائية في دوري أبطال أوروبا خسر فيها أصحاب الأرض مباراة الذهاب، لم ينجح سوى 7 فرق في التأهل (6.1%). وكان 3 من هذه الحالات السبع بسبب قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض التي تم إلغاؤها لاحقاً، ولكن لإعطاء مشجعي ريال مدريد وسبورتينج وبرشلونة الأمل، فإن هذه المناسبات بدأت بفوز أياكس على باناثينايكوس (3-1 مجموع المباراتين) في نصف النهائي 1995-1996 بعدما خسر في الذهاب بهدف.

وفاز إنتر على بايرن ميونيخ «3-3 مجموع المباراتين» بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض، وذلك في دور الـ16 بموسم 2010-2011، حيث خسر في الذهاب بهدف وفاز في الإياب 2-3، بدوره نجح مانشستر يونايتد في قلب الطاولة على باريس سان جيرمان بنفس القاعدة خلال دور الـ16 لموسم 2018-2019 «4-4» حيث خسر يونايتد الذهاب بهدفين وفاز بالإياب 1/3.أياكس بدوره أزاح ريال مدريد «5-3 مجموع المباراتين» خلال دور الـ16 من نفس الموسم 2018-2019 بخسارة الذهاب 2-1، والفوز في الإياب: 1/4.

توتنهام عاد ليذيق أياكس من نفس الكأس بنصف النهائي لذات الموسم، «3-3 مجموع المباراتين» حيث أنصفته قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض، بعدما عوض خسارته بملعبه بهدف إلى فوز في الإياب 3/ 2.

وعوض باريس سان جيرمان تأخره على ملعبه 2/ 3 أمام برشلونة بربع النهائي 2023-24 إلى فوز «6-4 مجموع المباراتين» ونتيجة رائعة في الإياب 1/4.

وواصل سان جيرمان تألقه أمام ليفربول (1-1 مجموع المباراتين، 4-1 بركلات الترجيح) خلال دور الـ16 لموسم 2024-25 بعدما فاز كل فريق على ملعب الآخر.

لكن يبقى السؤال ما هي فرص ريال مدريد وسبورتينج وبرشلونة للانضمام إلى هذه القائمة؟.

وفقاً لشبكة «أوبتا»، يعد برشلونة الأقرب لقلب النتيجة، فرغم تأخره بهدفين دون رد أمام أتلتيكو مدريد، تتوقع الشبكة بلوغ البلوجرانا نصف النهائي بنسبة 20%.

ويواجه ريال مدريد مهمة صعبة أمام بايرن ميونيخ في ملعب أليانز أرينا، بعد خسارته 2-1 في مباراة الذهاب. مع ذلك لا يستهان أبداً بريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، حيث تمنحهم «أوبتا» فرصة 13.1% للتأهل.

ويعد سبورتينج الأقل حظاً في التأهل، حيث يحتاج إلى تجاوز خسارته 1-0 أمام أرسنال في لشبونة، وتبلغ فرص الفريق البرتغالي في التأهل 8.4%.