سلوت في مهب الريح.. ليفربول على مشارف موسم الهزائم التاريخية!

10 ابريل 2026 15:15

معتز الشامي (أبوظبي)
واصل ليفربول هذا الموسم تراجع الصادم، بعدما بلغت النكسة ذروتها بهزيمته 2-0 أمام باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مع الاعتراف بأن فريق المدينة الإنجليزية كان محظوظاً بالخروج من باريس بفارق هدفين فقط.
ويمثل دوري أبطال أوروبا الآن الفرصة الوحيدة لليفربول للفوز بلقب، لكن باريس سان جيرمان هو المرشح الأوفر حظاً للتأهل إلى نصف النهائي، كما يواجه ليفربول خطراً حقيقياً بعدم التأهل إلى البطولة الأهم للأندية الموسم المقبل، حيث يحتل الريدز المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقدم أرني سلوت موسم أول مذهل في أنفيلد، حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن من الواضح أن المدرب الهولندي يعاني من "متلازمة الموسم الثاني"، وكان مدرب فينورد السابق محبوباً من قبل جماهير ليفربول، بعد أن عادل رقم مانشستر يونايتد القياسي بفوزه بـ20 لقباً في البريميرليج، لكنه الآن تحت ضغط كبير المواجهة الحاسمة مع باريس سان جيرمان، أحد أفضل الفرق في أوروبا، لكن خروجه من دوري أبطال أوروبا سيجعل العديد من مشجعي ليفربول يطالبون بتغيير في الجهاز الفني.
لكن ماذا عن الرقم القياسي لهزائم ليفربول في موسم واحد بالقرن 21!
اللافت للنظر أن الهزيمة أمام باريس سان جيرمان كانت الهزيمة السابعة عشرة لليفربول في الموسم في جميع المسابقات، بحساب الخسارة بركلات الترجيح أمام كريستال بالاس في مباراة الدرع الخيرية ضمن الهزائم، ويبدو أن ليفربول في طريقه لتجاوز الرقم القياسي للهزائم في القرن 21 تحت قيادة سلوت، حيث خسر ليفربول 19 مباراة في موسم واحد مرتين خلال هذا القرن، وذلك في موسمي 2004/2005 و2009/2010.
وكان موسم 2004/2005 هو الأول للمدرب الإسباني رافائيل بينيتيز على رأس الجهاز الفني لليفربول في ملعب أنفيلد، وقد كان موسماً تاريخياً لا ينسى، حيث حقق الفريق عودة تاريخية من الهزيمة أمام ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا. أما موسم 2009/2010 فكان الأخير لبينيتيز كمدرب لليفربول بعد احتلاله المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وستعادل هزيمتان إضافيتان في هذا الموسم الرقم القياسي البالغ 19 هزيمة، ويواجه ليفربول مباراة صعبة في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، إضافة إلى عدة مباريات صعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

