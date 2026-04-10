ليبرون يتألق في فوز ليكرز على وريورز

لوس أنجلوس (رويترز)

سجل ليبرون جيمس 26 نقطة وقدم لزملائه 11 تمريرة حاسمة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة، ليقود لوس أنجلوس ليكرز للفوز 119-103 على ​جولدن ستيت وريورز في سان فرانسيسكو، في مباراة أقيمت بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأضاف دياندري أيتون 21 نقطة بعدما سجل تسع من أصل 11 ⁠محاولة، وأحرز جيك لارافيا 16 نقطة، ليساهما في تحقيق ليكرز للفوز 51 ​في الموسم الاعتيادي، وإنهاء مسيرة من ثلاث هزائم، ليتساوى مع ​هيوستن روكتس ‌في المركز الرابع في ترتيب القسم ⁠الغربي.

وكان ​براندين بودزيميسكي ونيت وليامز أكثر لاعبين إحرازاً للنقاط من جانب وريورز، برصيد 17 نقطة لكل منهما، وتلقى فريقهما الخسارة الخامسة في آخر ست مباريات، وسيحتل المركز العاشر في ترتيب القسم الغربي، وسينافس في ‌الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية.

وشهد اللقاء غياب عدد من اللاعبين ‌البارزين من كل فريق، إذ خاض وريورز اللقاء دون نجمه ستيفن كري، بسبب إصابته في الركبة اليمنى، وكريستابس بورزينجيس الذي يعاني من ​وعكة صحية، وويل ريتشارد المصاب في الظهر، ليخوض الفريق اللقاء بتشكيلة مختلفة للمرة 41 هذا الموسم.

وعلى الجانب الآخر، لعب ليكرز المباراة في غياب نجمه لوكا دونتشيتش المصاب في عضلات الفخذ الخلفية، وأوستن ريفز المصاب في عضلات البطن، وجاكسون هايز بسبب إصابة ‌في القدم.

وفي مباراة أخرى أقيمت ​الليلة الماضية، سجل كيفن دورانت 29 نقطة، من بينها رمية ثلاثية متأخرة حاسمة، ليقود هيوستن روكتس للفوز 113-102 على ضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، وتحقيق انتصاره الثامن على التوالي.

ورغم أن روكتس دخل ​الربع الرابع متقدماً بفارق ‌23 ⁠نقطة، نجح سيفنتي سيكسرز ‌في تقليص الفارق إلى خمس ‌نقاط قبل دقيقة واحدة و36 ثانية على النهاية، قبل أن يسجل دورانت رمية ثلاثية لينهي انتفاضة الفريق ⁠الزائر.

وسجل براندون إنجرام 38 نقطة ليقود تورونتو رابتورز للفوز 128-114 على ​ضيفه ميامي هيت، ليتقدم للمركز الخامس في ترتيب القسم الشرقي.

وحقق إنديانا بيسرز ​فوزاً ساحقاً 123-94 على مضيفه بروكلين نتس. وفاز شيكاغو بولز ​119-108 على واشنطن ويزاردز.