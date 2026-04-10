الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«الكونميبول» يدعم استمرار إنفانتينو في رئاسة الفيفا

10 ابريل 2026 12:31

لندن (رويترز)
قال اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)، إنه سيدعم ​جياني إنفانتينو إذا قرر الترشح لإعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) لولاية رابعة.
وفي حين لم ⁠يؤكد إنفانتينو (56 عاماً) بعد ما إذا ​كان سيترشح لرئاسة الفيفا خلال الفترة ​من ‌2027 إلى 2031، ⁠قال ​المجلس التنفيذي للكونميبول في بيان إنه "عبر بالإجماع عن دعمه" لاستمرار رئيس الفيفا في منصبه، قبل ترشحه المحتمل.
وقال أليخاندرو ‌دومينجيز رئيس الكونميبول "أشكر الرئيس جياني إنفانتينو على ‌التزامه المستمر بتطويرة كرة القدم في أميركا الجنوبية، وعلى القيادة التي يمارسها ​على المستوى العالمي".
وأضاف "نقدر بشدة قربك من منطقتنا، ورؤيتك لمواصلة تنمية هذه الرياضة في جميع أنحاء العالم".
والكونميبول هو أول اتحاد قاري يعبر عن ‌دعمه لإعادة انتخاب إنفانتينو.
وتولى ​السويسري منصبه في عام 2016 خلفاً لسيب بلاتر، وأعيد انتخابه بالتزكية في عام 2019، ومرة أخرى في ​عام 2023.
وسعى ‌إنفانتينو ⁠لتوسيع ‌نطاق مسابقات الفيفا ‌خلال فترة ولايته، وستصبح كأس العالم التي ستقام هذا العام ⁠في أميركا الشمالية أول بطولة يشارك ​فيها 48 منتخباً، في حين توسعت كأس العالم للسيدات في عام 2023 ليشارك فيها 32 فريقاً.
كما تعرضت فترة ولاية إنفانتينو لبعض الانتقادات بشأن ​قضايا مثل الحوكمة وازدحام جدول البطولات. 

