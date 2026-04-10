بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تُطلق الجولة الثالثة بالفجيرة غداً

الفجيرة (الاتحاد)

تتجه الأنظار غداً إلى إمارة الفجيرة، مع انطلاق الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة «من دون البدلة»، في محطة جديدة تعكس الزخم المتواصل الذي تشهده البطولة، وتؤكد ريادة الإمارات عالمياً في هذه الرياضة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وتبني أفضل البرامج العالمية لنشر اللعبة وتطويرها، واكتشاف المواهب وصناعة الأبطال.

وتأتي هذه الجولة امتداداً لمسيرة التميز التي تقودها دولة الإمارات في رياضة الجوجيتسو، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التخطيط الاستراتيجي والتنظيم الاحترافي للبطولات المحلية والعالمية، بما يعزّز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لهذه الرياضة، ويُسهم في توسيع قاعدة الممارسين وترسيخ ثقافة الرياضة في المجتمع.

وتكتسب الجولة الثالثة أهمية خاصة في مسار الموسم، حيث تشكّل منصة حيوية لاختبار الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، في ظل طبيعة النزالات التي تعتمد على الإيقاع السريع والتفاعل اللحظي، ما يعزّز قيمة الانضباط التكتيكي والقدرة على قراءة مجريات النزال بدقة، ويُسهم في صقل مهارات اللاعبين ورفع مستوياتهم الفنية.

كما تبرز البطولة كمساحة تنافسية متقدمة تسهم في تسريع تطور اللاعبين، من خلال الاحتكاك المباشر وتبادل الخبرات بين مختلف الفئات، بما يدعم توجه اتحاد الإمارات للجوجيتسو في بناء منظومة مستدامة، قادرة على رفد المنتخبات الوطنية بمواهب مؤهلة للمنافسة على أعلى المستويات، ومواصلة مسيرة الإنجازات التي حققتها الإمارات على الساحة الدولية.

ولا تقتصر المنافسة في هذه الجولة على حصد الميداليات، بل تتحوّل أبسطة النزال إلى مساحة تُختبر فيها الإرادة قبل المهارة، حيث تبرز قدرات فنية متنوعة بعيداً عن تأثير استخدام البدلة، ويظهر جوهر اللعبة القائم على التوازن بين الذهن والجسد، في مشهد يجسّد فلسفة الجوجيتسو كرياضة تبني الإنسان قبل أن تصنع البطل.

ومن جانبه، قال عبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «نلاحظ اتساعاً مستمراً في نطاق المشاركة في البطولة، وهو مؤشر واضح على نجاح الجهود المبذولة لنشر اللعبة واستقطاب شرائح أوسع من اللاعبين. هذا التنوع يعزّز من جودة المنافسة، ويمنح المواهب فرصة حقيقية لإثبات حضورها والتطور ضمن بيئة احترافية».

من جانبه، قال ذياب النعيمي، لاعب نادي العين فئة الكبار وزن 62 كجم حزام بني/أسود: «المنافسة في هذه الجولة لها طابع خاص، لأن نزالات فئة من دون البدلة تعتمد بشكل كبير على سرعة التفاعل ودقة اتخاذ القرار داخل البساط، وهو ما يفرض على اللاعب الحفاظ على تركيز عالٍ طوال النزال. التحضيرات كانت مكثّفة لهذا النوع من التحديات، لأن أي خطأ بسيط من الممكن أن يغيّر مجريات النزال. في الوقت نفسه، البطولة بشكل عام تمثل منصة مهمة لنا كلاعبين لتقييم مستوانا الحقيقي، والاحتكاك مع منافسين من مدارس مختلفة، وهذا الشيء يسهم بشكل مباشر في تطوير الأداء واكتساب خبرات جديدة».

وتواصل البطولة ترسيخ حضورها كإحدى أبرز المنصات التنافسية في أجندة الجوجيتسو المحلية، من خلال ما توفره من بيئة محفّزة تجمع بين التنافس والتطوير، وتسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل الدولة بكفاءة واقتدار في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما يعكس مكانة الإمارات وريادتها العالمية في رياضة الجوجيتسو.