الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
السياسة تعيد صفقة سان سيرو إلى النقطة صفر!

10 ابريل 2026 16:15

معتز الشامي (أبوظبي)
تحوّلت قضية ملعب سان سيرو إلى أزمة سياسية وقانونية معقّدة، بعدما تقدّم أحد الأحزاب السياسية في إيطاليا، بمذكرة رسمية تطالب بإلغاء صفقة بيع الملعب لناديي إنتر وميلان، في تطور يعيد ملف المشروع إلى نقطة الصفر.
وجاءت هذه الخطوة عقب تحقيقات واسعة فتحتها الشرطة المالية الإيطالية، شملت مداهمة مكاتب مجلس بلدية ميلانو، على خلفية شبهات تتعلق بالتلاعب في المناقصات والتواطؤ، ما ألقى بظلال ثقيلة على مستقبل أحد أشهر ملاعب كرة القدم في العالم، وكان الناديان قد توصلا في نوفمبر 2025 إلى اتفاق بقيمة 200 مليون يورو لشراء الأراضي المحيطة بملعب جوسيبي مياتزا، تمهيداً لبناء ملعب جديد في موقع مواقف السيارات الحالية، مع خيار هدم الملعب التاريخي أو إعادة تطويره لاحقاً.
لكن هذه الخطط باتت مهددة بشكل كبير، في ظل التصعيد الأخير، حيث يطالب الحزب أيضاً باستقالة عمدة المدينة جوسيبي سالا، معتبراً أن الصفقة شابتها مخالفات تستوجب إيقافها فوراً.
ويُعد الحزب، من أبرز المعارضين لفكرة بيع الملعب، إذ يفضل الإبقاء على الهيكل الحالي وتجديده، رغم التحديات اللوجستية الكبيرة في ظل ضغط المباريات المستمر، وبين صراع السياسة ومصالح الأندية، يبقى مستقبل «سان سيرو» معلقاً، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والقرارات الحكومية.

