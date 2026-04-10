فوري يتوعد محمودوف: سأطيح برأسك في هوتسبير!

لندن(رويترز)

قال بطل العالم السابق تايسون فيوري إنه لا يزال الملاكم الذي يحاول الجميع التغلب ​عليه في فئة وزن الثقيل، وذلك في الوقت الذي يستعد للعودة إلى الحلبة لمواجهة أرسلانبيك محمودوف غداً السبت.

ووعد ⁠فيوري، المعروف بطبعه الصاخب، المشجعين بتحقيق الفوز بالضربة القاضية ​على الروسي الذي يصارع الدببة، عندما يواجهه ​على ملعب ‌توتنهام هوتسبير.

وقال فيوري للصحفيين: "سأطيح برأسه من على كتفيه".

وأضاف "سأكون مثل الديك المنتصر فوق ملعب توتنهام (شعار النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم)، وسيكون هو الرجل الذي يسقط مغشياً ‌عليه على الأرض".

وأمضي فيوري (37 عاماً) آخر 16 ‌أسبوعاً في معسكر تدريبي في تايلاند، وقال إنه يشعر بأنه قريب من أفضل مستوياته، على الرغم ​من عودته من الاعتزال للمرة الخامسة في مسيرته.

لم يخض فيوري أي نزال منذ خسارته بقرار الحكام أمام بطل الوزن الثقيل الموحد أولكسندر أوسيك في ديسمبر 2024، لكنه يعتقد ‌أنه لا يزال النجم ​الأبرز في هذه الفئة.

وقال "أشعر بالأسف حقاً تجاه محمودوف لأنه سيضطر لمواجهتي، تايسون فيوري الذي لا يعاني من أي إصابات، وفي حالة ​بدنية جيدة".

وأضاف "عاجلاً أم ‌آجلاً، ⁠سيضطر أبطال ‌العالم المزعمون إلى مواجهتي، وكل ‌من يحمل الأحزمة سيتوسل إلي لمواجهتي بحلول نهاية العام، سيركعون على أيديهم ⁠وركبهم، وسيتوسلون إلى ملك الغجر ليقاتلهم".

وسيبث النزال ضد ​محمودوف حصرياً على منصة نتفليكس، مما يؤكد استمرار جاذبية فيوري التجارية، حتى بعد غيابه عن الحلبة لمدة 18 شهراً.

وأكمل فيوري "أنا الرجل الذي يدر المال. عندما تذكر اسم تايسون فيوري في نزال ​ملاكمة للوزن الثقيل، فأنت تعلم أنك ​ستحصل على المال".