الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
النسخة 14 من دوري قفز الحواجز تواصل المنافسات في «الشارقة للفروسية»

10 ابريل 2026 15:17

الشارقة (وام)
تنطلق غداً منافسات قفز الحواجز على ميادين نادي الشارقة للفروسية، التي تشتمل 12 منافسة من خلال 18 شوطاً ويتنافس فيها فرسان وفارسات قفز الحواجز المنتسبين إلى أندية ومراكز الفروسية في الإمارات، ضمن دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في نسخته الـ14.
ورصدت لها جوائز مالية بقيمة 170 ألف درهم، في حين يتنافس فرسان الإمارات أيضاً على جوائز المنافسات التأهيلية الثالثة لبطولة الإمارات لقفز الحواجز بقيمة نصف مليون درهم، وتستضيف فعالياتها أكاديمية بوذيب للفروسية مطلع مايو القادم.
ويستضيف المنافسات نادي الشارقة للفروسية على ميادينه الداخلية المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، وعلى أرضية ميادينه الخارجية ويشرف عليها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، برعاية لونجين راعية دوري القفز وبمساندة مجلس الشارقة الرياضي.
وتقام غداً 6 منافسات وتشتمل على 9 أشواط، جميعها بمواصفات المرحلتين الخاصة لمشاركة الفرسان والخيول من جميع الفئات، وارتفاع حواجز مساراتها من 100 سم لفئة المبتدئين وحتى الارتفاع 140 سم لفرسان المستوى الأول، فيما تضم منافسات يوم بعد غد 6 منافسات وتمثل المنافسة الثانية لجميع فئات الفرسان بمواصفات المرحلتين.
ويبدأ ارتفاع حواجزها من الـ100 سم للمبتدئين وبذات الارتفاعات لبقية الفئات، باستثناء المنافسة مشتركة المواصفات والتصميم لفرسان المستوى الأول والشباب على حواجز الـ135 سم، بزيادة 5 سم عن منافسة المرحلتين الخاصة للفئتين، ومنافسة فرسان المستوى الأول بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ145 سم، وبزيادة 5 سم عن منافسة المرحلتين الخاصة في أول أيام المنافسات.

