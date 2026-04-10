بوجاتشار يغازل التتويج الأول و«خماسية المونومنت» في «باريس-روبيه»

باريس (وام)

يشارك فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية، بقيادة لاعبه السلوفيني تادي بوجاتشار، في سباق "باريس-روبيه"، المقرر غداً، متطلعاً إلى تحقيق إنجاز تاريخي جديد.

وتضم قائمة الفريق المعلنة، إلى جانب بوجاتشار، كلاً من الدراجين نيلس بوليت، وفلوريان فيرميرش، وميكيل بيرج، وسيباستيان مولانو، وأنطونيو مورجادو، وروي أوليفيرا.

وكان بوجاتشار قد توّج هذا الموسم بلقبي "ميلانو-سانريمو" و"طواف فلاندرز"، ليصبح حاملاً لأربعة من أصل خمسة ألقاب كبرى في رياضة الدراجات، فيما يتطلع للتتويج للمرة الأولى بلقب سباق "باريس-روبيه".

وفي حال تتويجه بالسباق، سيصبح بوجاتشار أول دراج منذ عام 1979 يحقق الفوز بجميع سباقات "المونومنت" الخمسة، وهي "ميلانو-سانريمو"، و"طواف فلاندرز"، و"باريس-روبيه"، و"لييج-باستون-لييج"، و"إيل لومبارديا".

ويعد سباق "باريس-روبيه" التحدي الأخير أمام بوجاتشار ضمن هذه السلسلة، وربما الاختبار الأصعب له.

وفي العام الماضي، أصبح بوجاتشار أول بطل لـ"طواف فرنسا" يشارك في السباق منذ عام 1991، وقد أنهاه في المركز الثاني خلف الهولندي ماثيو فان دير بول، وكان قريباً من المنافسة على اللقب لولا سقوطه قبل 38.1 كيلومتر من النهاية.

ويُعرف السباق بلقب "جحيم الشمال"، نظراً لصعوبته الكبيرة، حيث يقام على طرق مرصوفة بالحصى في شمال أوروبا، ما يجعله السباق الأكثر قسوة ضمن سباقات اليوم الواحد.

وقال بوجاتشار: "سباق باريس-روبيه أحد أهدافي الرئيسية في هذه الفترة من الموسم... لقد سارت مشاركاتي السابقة بشكل مثالي، لذلك الدوافع كبيرة والضغوط أقل".

وأضاف: "سأستمتع بالمشاركة بغض النظر عن النتيجة... لدينا فريق قوي يضم دراجين سبق لهم الصعود إلى منصة التتويج هنا، لذلك لست الوحيد القادر على تحقيق نتيجة إيجابية".