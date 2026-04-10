الحضور الجماهيري الأضخم ينتظر ميسي في «كايل فيلد»

معتز الشامي (أبوظبي)

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لخوض محطة استثنائية جديدة في مسيرته الأسطورية، عندما يقود منتخب بلاده في مباراتين وديتين ضمن التحضيرات الأخيرة لبطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة، حيث قد يعتلي منصة رقم قياسي جديد يتعلق بأكبر حضور جماهيري في مسيرته.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيريه هندوراس وآيسلندا يومي 6 و9 يونيو المقبل، في إطار الاستعداد للدفاع عن لقبه العالمي، الذي تُوّج به في مونديال قطر 2022، غير أن الأنظار تتجه تحديداً إلى المباراة الأولى، التي ستُقام على ملعب "كايل فيلد" في ولاية تكساس، والذي يتسع لأكثر من 100 ألف متفرج، ليكون الأكبر في تاريخ المباريات التي يشارك فيها ميسي.

ومن المتوقع أن تُسجل هذه المواجهة حضوراً جماهيرياً كاملاً، في ظل الشعبية الجارفة للنجم الأرجنتيني، ما قد يجعلها واحدة من أكثر المباريات حضوراً في تاريخ كرة القدم داخل الولايات المتحدة، وربما الأكبر على الإطلاق في تلك المنطقة.

ولطالما ارتبط اسم ميسي بملاعب أسطورية شهدت أبرز لحظات مسيرته، إذ سبق له اللعب في ملعب "ماراكانا" بالبرازيل، أحد أشهر ملاعب العالم، والذي احتضن نهائي كأس العالم 2014، إلى جانب تتويجه بكوبا أميركا 2021.

كما خاض نهائي مونديال 2022 على ملعب "لوسيل" في قطر، أمام أكثر من 88 ألف متفرج، بينما تألق في ملعب "ويمبلي" الإنجليزي خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2011، ونهائي "فيناليسيما" 2022.

وفي الولايات المتحدة، اعتاد ميسي الظهور في ملعب "ميتلايف"، إضافة إلى حضوره الجماهيري الكبير في ملعب "كامب نو" مع نادي برشلونة، الذي كان مسرحاً لإنجازاته التاريخية على مدار سنوات طويلة.

بينما تمثل مواجهة هندوراس في تكساس فرصة ذهبية لميسي ورفاقه لاختبار جاهزيتهم في أجواء جماهيرية ضخمة، قبل أيام قليلة من اللقاء الثاني أمام آيسلندا، الذي سيُقام في ملعب "جوردان-هير" بولاية ألاباما، وهو الآخر من الملاعب العملاقة في كرة القدم الأميركية.

وتسعى الأرجنتين من خلال هاتين المواجهتين إلى الحفاظ على نسقها الفني والبدني، مع اقتراب تحدي الدفاع عن اللقب العالمي، في نسخة مرتقبة من كأس العالم ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبين طموحات التتويج مجدداً، وأرقام قياسية تلوح في الأفق، يبدو أن ميسي لا يزال قادراً على كتابة فصول جديدة في مسيرته، حتى قبل انطلاق صافرة المونديال.