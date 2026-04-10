«زلزال الأبطال».. «الكرة النجمية» تقترب من النهاية بعد هيمنة الربع قرن!

معتز الشامي (أبوظبي)

تتجه شركة نايكي الأميركية نحو تحقيق انقلاب تاريخي في عالم كرة القدم الأوروبية، بعدما دخلت في مفاوضات حصرية مع «يويفا» لتصبح المزود الرسمي لكرة مباريات بطولات الأندية للرجال، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وهذه الخطوة، في حال اكتمالها، ستُنهي احتكار شركة أديداس الذي استمر لمدة 25 عاماً، حيث ظلت الشركة الألمانية المزود الرسمي لكرة دوري الأبطال منذ عام 2001، في واحدة من أطول الشراكات التجارية في تاريخ اللعبة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد طرح مؤخراً مناقصة رسمية لحقوق كرة المباريات، في محاولة لتعظيم العوائد التجارية وفتح الباب أمام المنافسة.

وشهدت العملية اهتماماً من ثلاثي عمالقة الملابس والأدوات الرياضية، أديداس، نايكي، وبوما، في صراع يعكس حجم القيمة التسويقية الهائلة للبطولات الأوروبية.

ورغم رغبة أديداس في الحفاظ على شراكتها التاريخية، إلا أن المؤشرات الحالية تُرجّح كفة نايكي، التي تبدو الأقرب لحسم الصفقة بعد تفوقها في سباق العروض.

وبالنسبة لنايكي، تمثل هذه الخطوة عودة قوية إلى سوق كرات المباريات الكبرى، بعد سنوات من تراجع حضورها أمام هيمنة أديداس. فقد سيطرت الأخيرة على أبرز البطولات العالمية، بما في ذلك كأس أوروبا وكأس العالم.

وفي المقابل، شهدت السنوات الأخيرة تحولات لافتة، أبرزها نجاح بوما في اقتناص حقوق كرات الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي، إضافة إلى بطولة كوبا أميركا، ما يعكس اتساع المنافسة بين العلامات التجارية الكبرى.

ومن المقرر أن تبدأ الشراكة الجديدة، في حال إتمامها، اعتباراً من الموسم بعد المقبل 2027-2028 وحتى 2031، بعد انتهاء العقود الحالية، حيث ستواصل أديداس تزويد دوري الأبطال بالكرة حتى الموسم المقبل 2026-2027، فيما تستمر شركة كيبستا التابعة ل«ديكاثلون» في بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر حتى الموعد ذاته.

وأعلنت شراكة «يو سي 3» وهو المشروع المشترك بين يويفا والأندية الأوروبية، عن الدخول في فترة تفاوض حصرية مع نايكي، بعد عملية مناقصة وصفت بأنها «شديدة التنافسية»، مؤكدة عدم الإدلاء بمزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

وبينما تقترب نايكي من كتابة فصل جديد في تاريخ دوري الأبطال، يبقى السؤال الأهم: هل نشهد نهاية أيقونة «الكرة النجمية» التي ارتبطت بأديداس لعقود، وبداية هوية بصرية جديدة لأكبر بطولات الأندية في العالم؟.