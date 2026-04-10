«مسار البطل الرياضي» يعلن ضم 4 مواهب جديدة في الدراجات والسيارات

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعلنت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، ضم مجموعة جديدة من المواهب الرياضية الواعدة إلى برامجها، ضمن برنامج «مسار البطل الرياضي»، الذي أُطلق في نوفمبر الماضي، وذلك خلال فعالية رياضية أقيمت في حلبة دبي أوتودروم، بمشاركة لاعبين في رياضتي الدراجات والسيارات (الدرفت).

وشهدت الفعالية الإعلان عن انضمام أربعة لاعبين إلى برامج الرعاية، هم خليفة الفلاسي في رياضة السيارات، وثلاثة لاعبين من اتحاد الإمارات للدراجات، هم فلاح النعيمي، وسلطان سعود، وعفراء خالد، في خطوة تعكس التوسع في استقطاب المواهب ضمن تخصصات رياضية متنوعة.

حضر الفعالية الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس اللجنة، والمهندس منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، إلى جانب ممثلي الاتحادات الرياضية، ووسائل الإعلام.

وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن استمرار تنفيذ برنامج «مسار البطل الرياضي» يجسد نهج العمل المؤسسي لتطوير المواهب، بالتعاون مع وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ولجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي، مشيراً إلى أن التوسع في إدراج رياضات تخصصية يعزز من تنافسية القطاع الرياضي الوطني.

وقال: «نحرص على توفير بيئة احترافية متكاملة تشمل التدريب والمعسكرات والإشراف الفني، بما يمكّن رياضيينا من تحقيق أفضل النتائج، ونؤمن بأن الاستثمار في المواهب الشابة هو الأساس لصناعة أبطال المستقبل، وتعزيز مكانة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية».

من جانبه، أكد منصور بوعصيبة أن انضمام لاعبي الدراجات إلى البرنامج يمثل خطوة نوعية في مسار تطوير اللعبة، ويعكس تكامل الجهود بين الجهات الرياضية لاكتشاف المواهب ورعايتها، مشيراً إلى أهمية توفير بيئة تدريبية متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية لإعداد جيل قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً.

ويأتي هذا التوسع ضمن رؤية اللجنة لتطوير منظومة متكاملة، مهمتها اكتشاف وصقل المواهب الرياضية في مختلف إمارات الدولة، عبر برامج تدريبية متخصصة ومعسكرات داخلية وخارجية، بما يسرّع انتقال اللاعبين إلى مرحلة النخبة.

ويمثل برنامج «مسار البطل الرياضي» نموذجاً وطنياً متكاملاً يربط بين مرحلة اكتشاف المواهب وبرامج النخبة، من خلال مسار تدريجي يهدف إلى إعداد رياضيين قادرين على تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية والأولمبية.