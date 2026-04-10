الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بني ياس ينتزع نقطة التعادل من الشارقة بـ«النيران الصديقة»

10 ابريل 2026 20:35

علي معالي (أبوظبي)
تعادل بني ياس مع الشارقة 1-1 ضمن الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي جرت على استاد بني ياس، ليرتفع رصيد "السماوي" إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر، و"الملك" إلى 25 نقطة في المركز السابع، وشهدت المباراة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع طرد عادل الحوسني حارس الشارقة، للاعتراض على حكم المباراة.
بدأ الشارقة بالتهديف عن طريق عثمان كمارا في الدقيقة العاشرة، وتعادل لسماوي بالنيران الصديقة" عبر مدافع الشارقة الكوري يو مين تشو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 51.
في الشوط الأول، هدد الشارقة مرمى السماوي في أكثر من فرصة كانت كفيلة بخروجه متقدماً بأكثر من هدف خلال أول 45 دقيقة من المباراة، وبلغ إجمالي تسديدات الشارقة 8 مقابل 7 لبني ياس، واستحق عثمان كمارا الذي سجل هدف فريقه في الدقيقة العاشرة بمهارة عالية، في أن يكون الأفضل بين لاعبي الفريقين، بعد الأداء الجيد هجوميا من اللاعب.
وفي الشوط الثاني حافظ بني ياس على ضغطه المستمر على الشارقة، لينجح في الدقيقة 51 وعبر اختراق قودوين الذي سدد كرة قوية ارتطمت بقدم يو مين تشو وسكن شباك عادل الحوسني، حاول كل فريق تسجيل هدف التقدم من خلال تغييرات مختلفة بصفوف الفريقين، وعبر الضغط المستمر، لكن دون جدوى لتنتهي المباراة 1-1.

بني ياس
الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
عادل الحوسني
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©