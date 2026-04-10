الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فرنانديز يعتذر لتشيلسي عن سقطة مدريد

10 ابريل 2026 21:16

لندن (أ ف ب)
كشف مدرب تشيلسي ليام روسينيور، أن لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز اعتذر، بعدما كان قد "تجاوز خطاً أحمر" بتصريحات أثارت الشكوك حول مستقبله مع سادس ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وزاد فرنانديز المرتبط اسمه بريال مدريد الإسباني، من حجم التكهنات، عندما قال في بودكاست خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، إنه يرغب في العيش في العاصمة الإسبانية.
وفرض روسينيور عقوبة على اللاعب البالغ 25 عاماً والمرتبط بعقد مع تشيلسي حتى عام 2032، باستبعاده عن مباراة ربع نهائي كأس إنجلترا أمام بورت فايل من المستوى الثالث 7-0 الأسبوع الماضي، وكذلك عن مواجهة مانشستر سيتي في الدوري المحلي الأحد.
وقال روسينيور قبل مباراة تشيلسي أمام سيتي صاحب المركز الثاني "أجريت ثلاث أو أربع محادثات مع إنزو. لقد اعتذر لي، واعتذر للنادي".
وأضاف: "كان اجتماعاً جدياً بشأن أمر بالغ الجدية. قلت طوال هذه الفترة إنني لا أشكك في شخصية إنزو ولا في من يكون كإنسان".
وتابع: "أؤمن بأن الناس يخطئون، ولا يمكن المبالغة في العقوبة مقارنة بالخطأ. أعتقد أننا فرضنا عقوبة، واتخذنا قراراً، وأنا من اتخذ القرار، وما أريده لإنزو هو أن يواصل هنا وأن يحظى بمسيرة رائعة".
وأوضح روسينيور أن العقوبة ستبقى سارية رغم اعتذار فرنانديز، نائب قائد الفريق.
وقال "لن يلعب يوم الأحد، لكن آمل بعد ذلك أن يكون جزءًا مهماً من المجموعة في المرحلة المقبلة".
وأكمل "لا تزال هناك بعض العقبات التي يجب تجاوزها ولن أتطرق إليها. لكن في الوقت عينه، أريد من كل لاعب أن يكون في غاية التركيز الآن على ختام الموسم الحاسم".
ونفى روسينيور أن يكون الفريق الذي يحتل المركز السادس ويسعى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قد أضر بنفسه باستبعاد فرنانديز أمام سيتي "كرة القدم لعبة جماعية، ولا تتعلق بالأفراد. لا يتعلق الأمر بإيذاء النفس".
واستطرد "هناك قيم وثقافة أؤمن بها، ويؤمن بها هذا النادي، تجعل الفريق أقوى إذا تم الالتزام بها بالشكل الصحيح".

أخبار ذات صلة
صراع القمة بالدوري الإنجليزي.. أرسنال يخشى عودة «المارد»!
«عائد من الموت» يروي قصة توقف قلبه في ملاعب الكرة
تشيلسي
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي تصدر تحذيرا للجمهور
اليوم 21:26
حسين رحيمي: الفوز على شباب الأهلي جاء بالروح الجماعية
الرياضة
حسين رحيمي: الفوز على شباب الأهلي جاء بالروح الجماعية
اليوم 23:43
خالد عيسي: العين وشباب الأهلي قمة تليق بدوري أدنوك
الرياضة
خالد عيسي: العين وشباب الأهلي قمة تليق بدوري أدنوك
اليوم 23:42
محمد أحمد: كلمات رئيس الدولة الدافع الأول لإنجاز الظهور الثالث بالمونديال
الرياضة
محمد أحمد: كلمات رئيس الدولة الدافع الأول لإنجاز الظهور الثالث بالمونديال
اليوم 23:00
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في نيجيريا
اليوم 22:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©