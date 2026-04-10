فرنانديز يعتذر لتشيلسي عن سقطة مدريد

لندن (أ ف ب)

كشف مدرب تشيلسي ليام روسينيور، أن لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز اعتذر، بعدما كان قد "تجاوز خطاً أحمر" بتصريحات أثارت الشكوك حول مستقبله مع سادس ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وزاد فرنانديز المرتبط اسمه بريال مدريد الإسباني، من حجم التكهنات، عندما قال في بودكاست خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، إنه يرغب في العيش في العاصمة الإسبانية.

وفرض روسينيور عقوبة على اللاعب البالغ 25 عاماً والمرتبط بعقد مع تشيلسي حتى عام 2032، باستبعاده عن مباراة ربع نهائي كأس إنجلترا أمام بورت فايل من المستوى الثالث 7-0 الأسبوع الماضي، وكذلك عن مواجهة مانشستر سيتي في الدوري المحلي الأحد.

وقال روسينيور قبل مباراة تشيلسي أمام سيتي صاحب المركز الثاني "أجريت ثلاث أو أربع محادثات مع إنزو. لقد اعتذر لي، واعتذر للنادي".

وأضاف: "كان اجتماعاً جدياً بشأن أمر بالغ الجدية. قلت طوال هذه الفترة إنني لا أشكك في شخصية إنزو ولا في من يكون كإنسان".

وتابع: "أؤمن بأن الناس يخطئون، ولا يمكن المبالغة في العقوبة مقارنة بالخطأ. أعتقد أننا فرضنا عقوبة، واتخذنا قراراً، وأنا من اتخذ القرار، وما أريده لإنزو هو أن يواصل هنا وأن يحظى بمسيرة رائعة".

وأوضح روسينيور أن العقوبة ستبقى سارية رغم اعتذار فرنانديز، نائب قائد الفريق.

وقال "لن يلعب يوم الأحد، لكن آمل بعد ذلك أن يكون جزءًا مهماً من المجموعة في المرحلة المقبلة".

وأكمل "لا تزال هناك بعض العقبات التي يجب تجاوزها ولن أتطرق إليها. لكن في الوقت عينه، أريد من كل لاعب أن يكون في غاية التركيز الآن على ختام الموسم الحاسم".

ونفى روسينيور أن يكون الفريق الذي يحتل المركز السادس ويسعى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قد أضر بنفسه باستبعاد فرنانديز أمام سيتي "كرة القدم لعبة جماعية، ولا تتعلق بالأفراد. لا يتعلق الأمر بإيذاء النفس".

واستطرد "هناك قيم وثقافة أؤمن بها، ويؤمن بها هذا النادي، تجعل الفريق أقوى إذا تم الالتزام بها بالشكل الصحيح".