أرتيتا عن تجديد عقده مع أرسنال: الموسم الحالي أهم

10 ابريل 2026 21:30

لندن(رويترز)
قلل المدرب ميكيل أرتيتا من شأن التكهنات بشأن تمديد عقده مع أرسنال، لكنه شدد على التزامه تماماً تجاه النادي، وذلك قبل ​استضافة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غداً السبت.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن النادي اللندني أجرى محادثات أولية إيجابية مع أرتيتا، بشأن عقده ⁠الحالي، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
ويأتي ذلك بعدما تقلصت آمال أرسنال ​في حصد أربعة ألقاب هذا الموسم إلى لقبين فقط، ​إثر الهزيمة ‌أمام مانشستر سيتي في نهائي ⁠كأس الرابطة ​والخروج أمام ساوثهامبتون، المنافس في دوري الدرجة الثانية، من دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي.
وفاز أرسنال 1-صفر على ملعب سبورتنج لشبونة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، ‌كما يسير الفريق بثبات نحو تحقيق لقبه الأول للدوري ‌الإنجليزي الممتاز منذ 22 عاماً، إذ يتصدر المسابقة برصيد 70 نقطة من 31 مباراة ويتقدم بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي ​ملاحقه المباشر.
وعند سؤاله عن تمديد عقده، قال المدرب الإسباني إن تركيزه ينصب بالكامل على الموسم الحالي.
وقال أرتيتا للصحفيين «لا توجد أخبار بهذا الشأن. ليس لدينا وقت لمناقشة ذلك الآن. تركيزنا منصب بالكامل على ما يجب علينا فعله من الآن ‌وحتى نهاية الموسم».
أنا ملتزم تماماً ​هنا. أنا سعيد حقاً وأشعر بأنني بحالة جيدة. عائلتي بخير هنا. لا يزال لدي الكثير من الطموح وأشياء أريد تحقيقها في هذا النادي. نحن في وضع جيد ​حالياً.
وعاد إبريتشي إيزي للتدريبات ‌أمس ⁠الخميس بعد ‌تعافيه من الإصابة، بينما غاب كل ‌من مارتن أوديجارد وبوكايو ساكا وبييرو هينكابي وريكاردو كالافيوري ويورن تيمبر عن التدريب.
وقال أرتيتا إن ⁠المهاجم إيزي سيكون متاحاً لمباراة الغد من دون أن يقدم تحديثاً ​بشأن الغيابات الأخرى.
كما أثنى أرتيتا على مدرب منافسه أندوني إيراولا الذي قاد بورنموث للمركز 13 في الدوري برصيد 42 نقطة.
وقال المدرب الإسباني «ما حققه مع النادي أمر مذهل حقاً. الاتساق والأسلوب الذي أظهره الفريق رغم بيع عدد كبير من ​اللاعبين، يثبت أنهم نجحوا في إعادة تجديد أنفسهم تماماً».

