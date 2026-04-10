علم الإمارات يوحّد المشهد الرياضي ويعكس عمق الانتماء الوطني

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تفاعل القطاع الرياضي في الدولة مع دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع علم دولة الإمارات «رمز القوة والفخر» فوق المنازل والمؤسسات والمباني، في مبادرة وطنية تجسد قيم الانتماء والولاء وتعزز الاعتزاز بالهوية الوطنية.

وتصدّرت وزارة الرياضة هذا المشهد من خلال فعالية لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، التي شهدت الإعلان عن ضم 4 مواهب وطنية واعدة إلى برنامج «مسار البطل الرياضي»، والتي احتضنتها حلبة «دبي أوتودروم»، حيث تزيّنت الفعالية برفع علم الدولة خفاقاً بين الحضور، في صورة عكست الفخر بالهوية الوطنية، وجسّدت قوة الإمارات المستمدة من رؤية قيادتها الرشيدة.

وفي السياق ذاته، ازدان استاد هزاع بن زايد، معقل نادي العين، بألوان علم الإمارات، خلال استضافته قمة «دوري أدنوك للمحترفين» بين العين وشباب الأهلي، حيث سبق انطلاق المباراة ترديد السلام الوطني من جماهير الفريقين، في مشهد استثنائي تزيّنت فيه المدرجات بالأعلام، مجسداً أسمى معاني الوحدة والتلاحم.

كما حضرت الأعلام في انطلاقة الجولة عبر مباراة بني ياس والشارقة، بالتزامن مع مبادرة رابطة المحترفين بعرض علم الدولة على الشاشات العملاقة والإلكترونية في الملاعب، والتي تزيّنت أيضاً بعبارة «حصّنتك باسم الله يا وطن»، المقتبسة من كلمات النشيد الوطني لدولة الإمارات.

وامتد التفاعل إلى الأندية عبر منصاتها الرقمية، حيث حرصت على نشر صور العلم الإماراتي مرفوعاً على مقارها، إلى جانب رسائل تؤكد أهمية المبادرة في ترسيخ قيم الوحدة والتلاحم بين أفراد المجتمع.

ويأتي هذا الحضور الواسع في إطار التفاعل المستمر للمؤسسات الرياضية مع المبادرات الوطنية، التي تسهم في تعزيز القيم الإيجابية وترسيخ مشاعر الفخر والانتماء، وتجدد التأكيد على الولاء للقيادة الرشيدة، والحرص على إبراز مكانة الدولة وريادتها.

وجاء هذا التفاعل الكبير انسجاماً مع دعوة وطنية جامعة، يتجدد معها التأكيد على رفع علم الإمارات شامخاً فوق كل بيت ومبنى، باعتباره رمزاً للوحدة والتلاحم، ودليلاً على المحبة والولاء، وتجسيداً للفخر بدولة الإمارات وقيادتها وشعبها، حفظ الله الإمارات وأدام عزها ومجدها.