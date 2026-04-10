محمد أحمد: كلمات رئيس الدولة الدافع الأول لإنجاز الظهور الثالث بالمونديال

معتز الشامي (أبوظبي)

أكد محمد أحمد، الحكم المساعد الأول الذي تم اختياره ضمن الطاقم الإماراتي للمشاركة في تحكيم مباريات كأس العالم 2026، بقيادة الحكم الدولي عمر آل علي، أن الإنضباط والتدريب المستمر والمكثف، خلال 16 عاماً وراء بلوغه كأس العالم 3 مرات متتالية، حيث شارك في مونديالي 2018 و2022، بصحبة محمد عبدالله.

وقال محمد أحمد: «هذا إنجاز كبير أفخر به، خصوصاً أنني الحكم المساعد الوحيد الذي يشارك بالمونديال الثالث توالياً، وأنا فخور بهذا الإنجاز».

وعن سر تألقه وحفاظه على مسيرة لافتة، أكد أن الأمر لم يكن سهلاً، بل هو تضحية والتزام وانضباط شديدان، طيلة مسيرتي لاسيما في آخر 16 عاماً، وزاد بالتأكيد مع مشاركتي في المونديالين السابقين بالإضافة للمونديال المقبل.

وأضاف: الدافع الأهم لي لمواصلة مسيرتي والوصول لكأس العالم مرة ثالثة، هو الدعم اللامحدود الذي وجدناه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، حيث استقبلنا سموه مرتين بعد مونديالي 2018 و2022، وفي كل مرة تكون كلماته التشجيعية نبراسا لنا ودافع لتقديم الأفضل، والعمل على ضرورة التمسك بتشريف دولة الإمارات في كل المحافل، كما طالبنا سموه بضرورة الحفاظ على مسيرة التحكيم الإماراتية في أكبر المحافل، وبالتالي كانت كلماته لنا في آخر استقبال بمثابة تحد شخصي لي بضرورة تنفيذ وصيته بالظهور في المونديال مجدداً، وهو ما تحقق.

وتابع: الاختيار هذه المرة كان الأصعب مع تغير الطاقم السابق بقيادة محمد عبدالله، لكن الإيمان بأن الإنسان الإماراتي قادر على النجاح في أصعب الظروف، زاد رغبتي في التحدي، لذا سأضاعف التدريبات الفنية والبدنية، كذلك الالتزام، لتقديم أفضل أداء.

وتُعد هذه المرة الثامنة التي يتواجد فيها التحكيم الإماراتي في كأس العالم، بعدما شارك الحكم المونديالي السابق علي بوجسيم ثلاث مرات في نسخ 1994 و1998 و2002، إلى جانب الحكم المساعد السابق عيسى درويش في نسخة 2006 في ألمانيا، والحكم المساعد صالح المرزوقي في نسخة 2010 في جنوب أفريقيا، وكذلك الحكم محمد عبدالله حسن الذي شارك في نسختي 2018 في روسيا و2022 في قطر.

وسيغادر طاقمنا المونديالي الأحد إلى جدة للمشاركة في إدارة مباريات دوري أبطال آسيا النخبة والبطولة المجمعة التي تستضيفها السعودية خلال أبريل الجاري.

وختم محمد أحمد قائلاً: لن أنسى دعم جميع رؤساء الاتحادات اللذين مروا علي في مسيرتي، بالإضافة لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك رئيس الاتحاد الحالي، وكذلك عبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة رئيس رابطة المحترفين وجميع اللجان التي عملت معها.