العين يحسم قمة الجولة 22 ويبتعد بصدارة دوري أدنوك

معتز الشامي (العين)

ابتعد العين بصدارة دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حسم قمة الجولة 22 بفوز مثير اليوم، على شباب الأهلي بنتيجة 3-2، في مواجهة جماهيرية حاشدة شهدت حضور أكثر من 23 ألف متفرج.

وبهذا الانتصار، رفع العين رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة، موسعاً الفارق إلى 4 نقاط عن شباب الأهلي صاحب المركز الثاني بـ52 نقطة.

وتقدم العين عبر رامي ربيعة قبل نهاية الشوط الأول بالدقيقة 44، لكن شباب الأهلي قلب الطاولة مع بداية الشوط الثاني بهدف التعادل ليوري سيزار، إلا أن كودجو لابا أعاد "الزعيم" إلى أجواء اللقاء بهدف التقدم بالدقيقة 56.

واستمر اللقاء صدامياً بين الفريقين حتى عاد شباب الأهلي بالهدف الثاني عن طريق سيزار بالدقيقة 67، قبل أن يحسمها البديل حسين رحيمي المواجهة بهدف قاتل في الدقيقة 87، بعد سيناريو درامي شهد إلغاء هدف له عبر الـVAR.

ومنح هذا الفوز "الزعيم" دفعة قوية نحو التتويج، وأكد شخصية الفريق كبطل يعرف كيف يحسم المواجهات الكبرى؟.