خالد عيسي: العين وشباب الأهلي قمة تليق بدوري أدنوك

معتز الشامي (العين)

أكد خالد عيسي قائد العين، أن قمة فريقه مع شباب الأهلي قدمت 90 دقيقة تليق ببطولة الدوري، وقال عقب اللقاء الذي جمع الطرفين على استاد هزاع بن زايد، وانتهى بفوز الزعيم 3-2 بقمة الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين: "العين وشباب الأهلي قدما من خلال المباراة رسالة إلى العالم تؤكد قوة دورينا".

ووجه خالد عيسي في حديثه، الشكر إلى رابطة المحترفين الإماراتية واتحاد الكرة الإماراتي على الجهد الكبير في تنظيم المسابقة، مؤكداً على أنهم قادرون على الوصول بالبطولة إلى أبعد مدى.

وشدد خالد عيسي، على أن فريقه العين استحق الفوز وكذلك شباب الأهلي لأنهما قدما مباراة كبيرة.

وأنهى حارس العين حديثه، قائلاً: "ما أستطيع قوله أن فريقي يمتلك لاعبين رجال يستطيعون استكمال المسيرة، ونحن نستحق الفرحة لأننا حققنا الانتصار على البطل ونجحنا في توسيع الفارق لكن دون مبالغة لأن الدوري لا يزال مستمراً".