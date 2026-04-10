حسين رحيمي: الفوز على شباب الأهلي جاء بالروح الجماعية

معتز الشامي (العين)

وجه حسين رحيمي مهاجم العين، الشكر إلى جماهير الزعيم بعد مساندتهم الكبيرة في قمة دوري أدنوك أمام شباب الأهلي، والتي أقيمت على استاد هزاع بن زايد، وانتهت بفوز أصحاب الأرض 3-2.

قال رحيمي في تصريحات عقب المباراة: "أشكر الجماهير على المساندة الكبيرة وكذلك زملائي في الفريق والانتصار جاء بمجهود وروح الفريق وليس حسين أوسفيان ولابا".

أضاف: "نجحنا في توسيع الفارق مع شباب الأهلي والأهم هو تحقيق الانتصار ونستعد لما هو قادم بروح كبيرة".

وعن كلمة السر في الظهور بقوة أمام شباب الأهلي، قال حسين رحيمي: " الأداء اليوم جاء بفضل جهد موسم كامل منذ انطلاقته وكذلك العمل الكبير الذي يقدمه الجهاز الفني بالكامل في التدريبات".