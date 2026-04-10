السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حسين رحيمي: الفوز على شباب الأهلي جاء بالروح الجماعية

10 ابريل 2026 23:43

معتز الشامي (العين)
وجه حسين رحيمي مهاجم العين، الشكر إلى جماهير الزعيم بعد مساندتهم الكبيرة في قمة دوري أدنوك أمام شباب الأهلي، والتي أقيمت على استاد هزاع بن زايد، وانتهت بفوز أصحاب الأرض 3-2.
قال رحيمي في تصريحات عقب المباراة: "أشكر الجماهير على المساندة الكبيرة وكذلك زملائي في الفريق والانتصار جاء بمجهود وروح الفريق وليس حسين أوسفيان ولابا". 
أضاف: "نجحنا في توسيع الفارق مع شباب الأهلي والأهم هو تحقيق الانتصار ونستعد لما هو قادم بروح كبيرة". 
وعن كلمة السر في الظهور بقوة أمام شباب الأهلي، قال حسين رحيمي: " الأداء اليوم جاء بفضل جهد موسم كامل منذ انطلاقته وكذلك العمل الكبير الذي يقدمه الجهاز الفني بالكامل في التدريبات".

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©