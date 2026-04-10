إيفيتش يشكر جماهير العين على دعمه بـ «تيفو خاص»

معتز الشامي (العين)

هنأ فلاديمير إيفيتش، مدرب العين، لاعبي فريقه بالفوز على شباب الأهلي بنتيجة 3-2 في قمة الجولة 22 من منافسات دوري أدنوك للمحترفين، على استاد هزاع بن زايد.

قال مدرب العين في مؤتمر صحفي عقب المباراة: «أبارك لفريقي النقاط الثلاث، وهذا الفوز المستحق، لقد قاتلوا من البداية للنهاية، وأنا راضٍ عن مستوى اللاعبين».

أضاف: «نعترف بالأخطاء التكتيكية في المباراة لكن سنعالج هذا فيما هو قادم. بقي لدينا 4 مباريات، وعلينا الآن أن نتعافى ونستعد لهذه المواجهات».

تابع إيفيتش: «ينبغي أن نكون في حالة تركيز كبيرة في السباق نحو اللقب وحتى الحصول عليه في نهاية الدوري».

أكمل: «تحدثنا منذ معسكر الإعداد، ومع انطلاق الموسم عن هدفنا، وهو تحقيق اللقب الذي لم نصل إليه بعد، لكننا نقترب من خلال الانتصار في مباراة تلو الأخرى».

وعاد مدرب العين ليقدم الشكر لجماهير العين، مؤكداً سعادته بدعمهم ومساندتهم له، وللفريق دائماً.

ورداً على رفع تيفو خاص له في مدرجات العين، قال إيفيتش: «أشكر جمهور العين على هذا التقدير، ودائماً أشكرهم من كل قلبي على مساندتهم ودعمهم لنا، كما أريد أن أشكر اللاعبين ومجهودهم الكبير، فمن دونهم لن نحقق أي شيء».