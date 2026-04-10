عدد اليوم
إيفيتش يشكر جماهير العين على دعمه بـ «تيفو خاص»

11 ابريل 2026 00:11

معتز الشامي (العين)
هنأ فلاديمير إيفيتش، مدرب العين، لاعبي فريقه بالفوز على شباب الأهلي بنتيجة 3-2 في قمة الجولة 22 من منافسات دوري أدنوك للمحترفين، على استاد هزاع بن زايد. 
قال مدرب العين في مؤتمر صحفي عقب المباراة: «أبارك لفريقي النقاط الثلاث، وهذا الفوز المستحق، لقد قاتلوا من البداية للنهاية، وأنا راضٍ عن مستوى اللاعبين».
أضاف: «نعترف بالأخطاء التكتيكية في المباراة لكن سنعالج هذا فيما هو قادم. بقي لدينا 4 مباريات، وعلينا الآن أن نتعافى ونستعد لهذه المواجهات». 
تابع إيفيتش: «ينبغي أن نكون في حالة تركيز كبيرة في السباق نحو اللقب وحتى الحصول عليه في نهاية الدوري».
أكمل: «تحدثنا منذ معسكر الإعداد، ومع انطلاق الموسم عن هدفنا، وهو تحقيق اللقب الذي لم نصل إليه بعد، لكننا نقترب من خلال الانتصار في مباراة تلو الأخرى». 
وعاد مدرب العين ليقدم الشكر لجماهير العين، مؤكداً سعادته بدعمهم ومساندتهم له، وللفريق دائماً. 
ورداً على رفع تيفو خاص له في مدرجات العين، قال إيفيتش: «أشكر جمهور العين على هذا التقدير، ودائماً أشكرهم من كل قلبي على مساندتهم ودعمهم لنا، كما أريد أن أشكر اللاعبين ومجهودهم الكبير، فمن دونهم لن نحقق أي شيء».

 

أخبار ذات صلة
عبر 29 مباراة متتالية.. العين يكسر الرقم القياسي لعدم الهزيمة في دورينا
حسين رحيمي: الفوز على شباب الأهلي جاء بالروح الجماعية
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يحذر إيران من فرض رسوم في مضيق هرمز
11 ابريل 2026
أنقاض مبنى مدمر جراء قصف إسرائيلي في حي السلوم ببيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان.. مقتل 13 عنصر أمن بقصف إسرائيلي على «النبطية»
11 ابريل 2026
رجل إطفاء يعمل في منشأة استُهدفت بغارة روسية في أوديسا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: زيارة مبعوث بوتين لأميركا لا تعني استئناف المحادثات مع أوكرانيا
11 ابريل 2026
ناقلة نفط راسية قبالة سواحل عُمان بانتظار السماح لها بدخول مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: إغلاق مضيق هرمز إرهاب اقتصادي ضد شعوب العالم
11 ابريل 2026
إطلالة عامة من أحد شوارع العاصمة البحرينية المنامة - أرشيفية
الأخبار العالمية
البحرين: لم يتم رصد أي صواريخ أو مسيرات معادية
11 ابريل 2026
