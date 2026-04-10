عبر 29 مباراة متتالية.. العين يكسر الرقم القياسي لعدم الهزيمة في دورينا

معتز الشامي (أبوظبي)

واصل العين كتابة التاريخ في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حقق فوزاً مثيراً على شباب الأهلي بنتيجة 3-2 في قمة الجولة 22، التي جمعت الفريقين على استاد هزاع بن زايد، ليبتعد بصدارة " الزعيم" بصدارة الترتيب بفارق 4 نقاط، ويؤكد اقترابه خطوة جديدة من منصة التتويج.

ولم يكن الانتصار على الفرسان الليلة مجرد ثلاث نقاط، بل حمل رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ دوري المحترفين، بعدما رفع "الزعيم" سلسلة مبارياته دون خسارة إلى 29 مباراة، كأطول سلسلة في تاريخ دوري المحترفين، بواقع 21 انتصاراً و8 تعادلات، في إنجاز يعكس استقرار الفريق وقوته على مدار الموسم.

وجاءت المباراة على قدر التطلعات، حافلة بالإثارة والتقلبات، حيث تبادل الفريقان السيطرة والتسجيل، قبل أن يحسم العين المواجهة في لحظاتها الحاسمة، وسط حضور جماهيري كبير تجاوز 24 ألف متفرج.

وبهذا الفوز، يعزز العين قبضته على الصدارة، مستفيداً من تفوقه المباشر على أقرب ملاحقيه ذهاباً وإياباً، ليبعث رسالة قوية بأن اللقب بات أقرب من أي وقت مضى، في موسم يكتب فيه الفريق فصولاً استثنائية من الهيمنة.