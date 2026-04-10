عبر 29 مباراة متتالية.. العين يكسر الرقم القياسي لعدم الهزيمة في دورينا

11 ابريل 2026 00:13

معتز الشامي (أبوظبي) 
واصل العين كتابة التاريخ في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حقق فوزاً مثيراً على شباب الأهلي بنتيجة 3-2 في قمة الجولة 22، التي جمعت الفريقين على استاد هزاع بن زايد، ليبتعد بصدارة " الزعيم" بصدارة الترتيب بفارق 4 نقاط، ويؤكد اقترابه خطوة جديدة من منصة التتويج.
ولم يكن الانتصار على الفرسان الليلة مجرد ثلاث نقاط، بل حمل رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ دوري المحترفين، بعدما رفع "الزعيم" سلسلة مبارياته دون خسارة إلى 29 مباراة، كأطول سلسلة في تاريخ دوري المحترفين، بواقع 21 انتصاراً و8 تعادلات، في إنجاز يعكس استقرار الفريق وقوته على مدار الموسم.
وجاءت المباراة على قدر التطلعات، حافلة بالإثارة والتقلبات، حيث تبادل الفريقان السيطرة والتسجيل، قبل أن يحسم العين المواجهة في لحظاتها الحاسمة، وسط حضور جماهيري كبير تجاوز 24 ألف متفرج.
وبهذا الفوز، يعزز العين قبضته على الصدارة، مستفيداً من تفوقه المباشر على أقرب ملاحقيه ذهاباً وإياباً، ليبعث رسالة قوية بأن اللقب بات أقرب من أي وقت مضى، في موسم يكتب فيه الفريق فصولاً استثنائية من الهيمنة.

أخبار ذات صلة
إيفيتش يشكر جماهير العين على دعمه بـ «تيفو خاص»
حسين رحيمي: الفوز على شباب الأهلي جاء بالروح الجماعية
دوري أدنوك للمحترفين
العين
شباب الأهلي
آخر الأخبار
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يحذر إيران من فرض رسوم في مضيق هرمز
11 ابريل 2026
أنقاض مبنى مدمر جراء قصف إسرائيلي في حي السلوم ببيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان.. مقتل 13 عنصر أمن بقصف إسرائيلي على «النبطية»
11 ابريل 2026
رجل إطفاء يعمل في منشأة استُهدفت بغارة روسية في أوديسا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: زيارة مبعوث بوتين لأميركا لا تعني استئناف المحادثات مع أوكرانيا
11 ابريل 2026
ناقلة نفط راسية قبالة سواحل عُمان بانتظار السماح لها بدخول مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: إغلاق مضيق هرمز إرهاب اقتصادي ضد شعوب العالم
11 ابريل 2026
إطلالة عامة من أحد شوارع العاصمة البحرينية المنامة - أرشيفية
الأخبار العالمية
البحرين: لم يتم رصد أي صواريخ أو مسيرات معادية
11 ابريل 2026
