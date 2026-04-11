رباعية لـ«خيول ياس».. «نمر» يحلق بكأس العين في السباق الختامي

عصام السيد (العين)

خطفت خيول ياس للسباقات، الأضواء من خلال رباعية لافتة ومستحقة، عبر الجواد الرمادي «نمر»، والجواد «حنيف»، والجواد «أزاد»، والجواد «نبراس» في ختام منافسات مضمار نادي العين للفروسية والرماية، لموسم سباقاته 2025 - 2026 يوم أمس الجمعة، وتضمنت الأمسية 10 أشواط بمشاركة حوالي 150 من الخيول العربية الأصيلة في مختلف الفئات والأعمار، وبلغت قيمة الجوائز المالية المرصودة بالحفل 550 ألف درهم.

وتوج «نمر» لياس للسباقات بإشراف إيريك ليجري، وقيادة الابن صمويل ليجري، بلقب كأس العين (قوائم) في الشوط الثالث والرئيس لمسافة 2000 متر، وشارك فيه 15 من الخيول العربية الأصيلة من عمر 4 سنوات فما فوق.

وجاء الفوز الثاني لخيول ياس عبر «حنين» بإشراف إيريك ليمارتنيل وقيادة جولس موبيان في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر (أ) للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق.

وخطف «أزاد» الفوز الثالث لخيول ياس للسباقات، بإشراف ايريك ليمارتنيل، وقيادة سيلفستر دي سوزا «ثنائية» لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر (أ) للخيول العربية الأصيلة، تكافؤ تصنيف (0-75) من عمر 4 سنوات فما فوق.

وأكد «نبراس» جدارته بفوز رابع ومستحق لخيول ياس بإشراف إيريك ليمارتنيل «ثلاثية»، وقيادة جوليس موبيان «ثنائية» بلقب الشوط السابع لمسافة 1600 متر (ب) للخيول العربية الأصيلة، تكافؤ تصنيف (0-75) من عمر 4 سنوات فما فوق.

وفاجأ «لهوب أن آر» لنايل راشد الشامسي، بإشراف سلطان الهاجري، وقيادة عبد العزيز البلوشي، منافسيه بخطف لقب الشوط الأول لمسافة 1800 متر، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق.

وظفر «سالم نور جرين» لمالكه لوكال كرييتر ريسنج، بإشراف دووج واتسون، وقيادة تاج أوشي، بلقب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ تصنيف (0-85) من عمر 4 سنوات فما فوق.

وانتزع «أباب» لعلي عبد العزيز العويس، بإشراف أحمد المحيربي وقيادة سيلفستر دي سوزا، لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر (ب) للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق.

وفرض «أف يرتاد» للغربية للسباقات، بإشراف سهيل المزروعي، وقيادة سيلفستر دي سوزا (ثلاثية)، أفضليته في الشوط الثامن لمسافة 1000 متر، للخيول العربية الأصيلة، تكافؤ تصنيف (0-90) من عمر 4 سنوات فما فوق.

ولم تتأخر المهرة «أف بادعة» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي «ثنائية»، في إبراز مهارتها في الشوط التاسع لمسافة 1000 متر (أ) للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات).وكان الفارس المغربي محمد سليم، مسك الختام، حين قاد الفرس «ريانة الحصن» للمالك والمدرب غدير عبد الله المنصوري للفوز في الشوط العاشر لمسافة 1000 متر (ب) للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات).

وشهد السباق وتوَّج الفائزين محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام للسباقات بمضمار العين، وسعيد المهيري، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وعلي فاروق، مدير الفروسية بالنادي، وسط حضور جماهيري غفير.