برشلونة والريال.. هل يصل الفارق إلى 9 نقاط اليوم؟

مدريد (رويترز)

تعادل ريال مدريد 1-1 مع ضيفه جيرونا، الذي يحتل مركزاً في وسط جدول دوري الدرجة الأولى الإسباني أمس، لتمتد بذلك سلسلة غياب ​صاحب الأرض عن الانتصارات لثلاث مباريات متتالية في كافة المسابقات، ومنح هذا التعادل برشلونة المتصدر فرصة توسيع الفارق في القمة.

ووضع فيدريكو بالبيردي ريال مدريد في المقدمة بعد ست دقائق ⁠من بداية الشوط الثاني، لكن جيرونا أدرك التعادل في الدقيقة 62 عبر توما لومار.

ويحتل ​برشلونة صدارة الدوري برصيد 76 نقطة، متقدماً بفارق ست نقاط عن ​ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي خاض الآن مباراة ⁠أكثر. ويحلّ برشلونة ضيفاً على إسبانيول اليوم السبت، ويمكنه توسيع الفارق إلى تسع نقاط قبل سبع مباريات على نهاية الموسم.

واستقبلت جماهير الريال صفارة النهاية بقلق في جميع أنحاء استاد سانتياجو برنابيو، ​إذ أن تذبذب أداء ريال مدريد يجعل سباق اللقب يميل ​بشكل أكبر نحو غريمه التقليدي برشلونة.