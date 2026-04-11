السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة والريال.. هل يصل الفارق إلى 9 نقاط اليوم؟

11 ابريل 2026 10:44

 

مدريد (رويترز)
تعادل ريال مدريد 1-1 مع ضيفه جيرونا، الذي يحتل مركزاً في وسط جدول دوري الدرجة الأولى الإسباني أمس، لتمتد بذلك سلسلة غياب ​صاحب الأرض عن الانتصارات لثلاث مباريات متتالية في كافة المسابقات، ومنح هذا التعادل برشلونة المتصدر فرصة توسيع الفارق في القمة.
ووضع فيدريكو بالبيردي ريال مدريد في المقدمة بعد ست دقائق ⁠من بداية الشوط الثاني، لكن جيرونا أدرك التعادل في الدقيقة 62 عبر توما لومار.
ويحتل ​برشلونة صدارة الدوري برصيد 76 نقطة، متقدماً بفارق ست نقاط عن ​ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي خاض الآن مباراة ⁠أكثر. ويحلّ برشلونة ضيفاً على إسبانيول اليوم السبت، ويمكنه توسيع الفارق إلى تسع نقاط قبل سبع مباريات على نهاية الموسم.
واستقبلت جماهير الريال صفارة النهاية بقلق في جميع أنحاء استاد سانتياجو برنابيو، ​إذ أن تذبذب أداء ريال مدريد يجعل سباق اللقب يميل ​بشكل أكبر نحو غريمه التقليدي برشلونة.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©