ويمبانياما يحرز 40 نقطة.. سبيرز يتجاوز مافريكس في دوري السلة الأميركي

أظهر فيكتور ويمبانياما استعداده للأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعدما سجّل 40 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة، ليقود فريقه سان أنطونيو سبيرز للفوز 139-120 على ضيفه دالاس مافريكس في المباراة قبل الأخيرة من ​الموسم الاعتيادي، والتي أقيمت الليلة الماضية.

وحقق سبيرز انتصاره الـ 14 في آخر 15 مباراة، ليضمن المركز الثاني في القسم الغربي عندما تبدأ الأدوار الإقصائية يوم 18 أبريل. ووصل إلى 62 فوزاً، وهو أكبر عدد انتصارات يحققه الفريق منذ ⁠موسم 2015-2016 عندما فاز في 67 مباراة، وعادل ثالث أكبر عددٍ من الانتصارات في موسم واحد ​بتاريخ الفريق.

وعاد ويمبانياما إلى اللعب بعد غيابه عن مباراة ونصف المباراة بسبب كدمة في ​الأضلاع، ومع ‌حاجته للمشاركة لمدة 20 دقيقة على الأقل من أجل ⁠استيفاء شرط ​خوض 65 مباراة للتأهل لجوائز ما بعد الموسم في الدوري، سجّل 11 نقطة من أول 15 نقطة لفريقه في المباراة.

كما قدّم ويمبانياما خمس تمريرات حاسمة لزملائه، وتصدّى لرميتين قبل أن يغادر المباراة قبل ثماني دقائق و35 ثانية على نهاية الفترة الرابعة، عندما كان سبيرز متقدماً 120-100.

وأكمل لاعبو سان ‌أنطونيو المباراة بسلاسة حتى النهاية، وأوصلوا الفارق إلى 24 نقطة قُرب النهاية، ليحققوا الانتصار الرابع على مافريكس هذا الموسم.

وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية، أحرز فرانز فاجنر 25 نقطة، ليساعد أورلاندو ماجيك على الفوز 127-103 على مضيفة شيكاجو بولز، وتحقيق الانتصار الخامس على التوالي، ليظل الفريق ​في المركز السادس بالقسم الشرقي، والمؤهل مباشرة إلى الأدوار الإقصائية.

وفاز ميلووكي باكس بآخر مباراة على أرضه هذا الموسم، بانتصاره 125-108على ضيفه بروكلين نتس، بعدما سجّل لاعبه أيه.جاي جرين 35 نقطة، وهو أكبر عدد من النقاط في مسيرته.

وأحرز تايريس ماكسي 32 نقطة، وحقق أندريه دروموند رقمين مزدوجين من على مقاعد البدلاء، ليساعدا فيلادلفيا سفينتي سيكسرز على الفوز 105-94 على إنديانا بيسرز، ‌وضمان المركز الثامن على الأقل في القسم الشرقي.