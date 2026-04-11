«الرياضات البحرية» يناقش توجّهاته الاستراتيجية وتنسيق الحضور الأولمبي



أبوظبي (الاتحاد)

عقد اتحاد الإمارات للرياضات البحرية اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة الرياضة ضمن توجّهاته الاستراتيجية لتطوير قطاع الرياضات البحرية، وذلك في بيت الحكمة في إمارة الشارقة، بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، وخالد جاسم المدفع، نائب رئيس الاتحاد، وخالد خميس بن دسمال، الأمين العام للاتحاد، وعبد العزيز الحصان، مستشار قطاع التنافسية الرياضية في وزارة الرياضة.

ويأتي الاجتماع في إطار رؤية الاتحاد الرامية إلى تعزيز التكامل المؤسسي مع الجهات الرياضية بالدولة، ومواكبة التوجهات الوطنية في تطوير القطاع الرياضي، وذلك بتوجيهات ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض التوجهات الاستراتيجية للاتحاد للفترة من 2026 إلى 2028، والتي ترتكز على تطوير المنظومة الفنية والإدارية، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية للمشاركات الدولية.

كما ناقش الاتحاد خلال الاجتماع، بالتنسيق مع وزارة الرياضة، محاور العمل المرتبطة بتوجهات الألعاب الأولمبية، وآليات إعداد برامج تطوير نوعية تستهدف اكتشاف وصقل المواهب الوطنية، بما يسهم في بناء قاعدة تنافسية قوية تدعم حضور دولة الإمارات في الدورات الأولمبية المقبلة.

وأكد الحضور أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية، بما يعزّز من كفاءة التنفيذ، ويضمن تحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة، انسجاماً مع رؤية الدولة في ترسيخ مكانتها الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي.