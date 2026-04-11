60 ألف عدّاء.. رقم قياسي في ماراثون باريس

11 ابريل 2026 12:37


باريس (أ ف ب)
يستقبل ماراثون باريس يوم غدٍ الأحد أكثر من 60 ألف عدّاء وعدّاءة، وهو رقم قياسي للسباق، كما لم يسبق أن شهد هذا العدد من المشارِكات (20.800) اللواتي سينطلقن في شوارع العاصمة، نظراً للشعبية الكبيرة التي تحظى بها رياضة الجري راهناً.
هذا العام، ستمثّل النساء 33% من المشاركين في ماراثون باريس (مقابل 25% في عام 2022)، وهو رقم قياسي بحسب المنظمين، لكنه لا يزال بعيداً عن المناصفة التي تقترب منها ماراثونات كبرى أخرى، مثل ماراثون نيويورك، حيث شكّلت النساء 45% من المسجّلين العام الماضي.
وفي شوارع العاصمة الفرنسية، سيحمل 49% من المشاركين رقماً ذهبياً، في إشارة إلى خوضهم أول ماراثون في مسيرتهم.
كما سيشارك 8.500 عدّاء بسعر مخفّض، مقابل الالتزام بجمع ما لا يقل عن 420 يورو (نحو 500 دولار). ويعود هذا البرنامج إلى عام 2012، ومن المتوقع أن يتيح هذا العام جمع 8 ملايين يورو لصالح جمعيات خيرية، وهو رقم قياسي آخر بحسب المنظمين.
ويُصنّف ماراثون باريس بين أجمل السباقات في العالم، لكنه لا يُعرف بسرعته، كما أن قائمة العدّائين المشاركين هذا العام لا توحي بتحطيم أرقام قياسية كبيرة 
لدى السيدات، تمتلك ثلاث عدّاءات أرقاماً دون ساعتين و20 دقيقة، وقد ينفردن بالمنافسة على اللقب، وهن الكينية ماغدالين ماساي (2:18:58)، ومواطنتها شارون شيليمو (2:19:33)، والإثيوبية يبرجوال ميليسي (2:19:36).
لدى الرجال، يُعد الإثيوبي كيندي أتاناو المرشح الأبرز، بعد أن سجّل رقمه القياسي (2:03:51) في فالنسيا قبل ست سنوات. كما قد يكون الأوغندي فيكتور كيبلانجات، الثالث في نسخة العام الماضي، والكيني هيلاري كيبكويك (2:04:45)، من أبرز المنافسين في سباق يصعب التنبؤ بمآلاته.

