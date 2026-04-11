سواريز يرغب في العودة من الاعتزال لمنتخب أوروجواي



برلين (د ب أ)

فتح الأوروجواياني لويس سواريز، لاعب فريق إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، باب العودة لمنتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وقال سواريز في تصريحات نشرها موقع «فوت ميركاتو»: «إذا كانوا بحاجة لي، فلن أرفض أبداً اللعب للمنتخب الوطني».

وأضاف: «منذ اعتزالي اللعب الدولي. انخفض الحماس والشغف قليلاً. لا يزال الشغف والأحلام موجودين، لكن الأمر لم يَعُد كما كان».

وجاءت هذه التصريحات بعد مشاركة حاسمة مع إنتر ميامي الأسبوع الماضي، حيث أثبت سواريز مجدداً قدرته على تغيير مجرى المباريات، عقب تسجيله لهدف منح فريقه التعادل 2/2 أمام أوستن يوم الأحد الماضي، في افتتاح ملعبه الجديد، بل واعتقد المهاجم الأوروجوياني أنه خطف الفوز في الدقائق الأخيرة، قبل أن يتم إلغاء هدفه.