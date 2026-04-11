اتحاد السلة يناقش تحديات المراحل السنية ويبحث سبل تطويرها



علي معالي (أبوظبي)

ناقش اتحاد كرة السلة، في اجتماع فني موسّع لمدربي المراحل السنية، المشاكل التي تواجه مسابقات المراحل السنية وكيفية النهوض بها، بحضور عبداللطيف ناصر الفردان، رئيس الاتحاد.

عُقد الاجتماع في خورفكان على هامش مهرجان البراعم 4 ضد 4 في نسخته الرابعة، كما حضر المؤتمر النقاشي الدكتور منير بن الحبيب، المدير الفني للمنتخبات الوطنية، وراشد النقبي، مدير المنتخبات، وسالم عتيق، مدرب منتخب الناشئين، إضافة إلى ممثّلي الأجهزة الفنية للأندية، ويأتي هذا المؤتمر خطوة مهمة من اتحاد اللعبة لتطوير قاعدة اللعبة وصقل المواهب الناشئة.

في البداية رحّب عبداللطيف الفردان بالحضور، مؤكداً أهمية التعاون بين الأندية والاتحاد من أجل تطوير اللعبة، خاصة في القاعدة الأساسية بالمراحل السنية المختلفة، وذلك لخدمة المنتخبات الوطنية وتطوير اللعبة داخل أنديتنا، وقال: «نفخر بأن نكون من الاتحادات القليلة بالدولة التي تعقد هذا الاجتماع الفني من أجل تطوير منظومة اللعبة بشكل عام، من خلال مناقشات مهمة تخدم كل عناصر اللعبة».

وأضاف: «الاهتمام بالمراحل السنية يُعد الركيزة الأساسية لبناء منتخبات وطنية قوية في المستقبل، ولابدّ من تكاتف الجهود بين الاتحاد والأندية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للعبة، ونحرص في اتحاد اللعبة على توفير بيئة مثالية لتطوير اللاعبين في المراحل السنية، باعتبارهم نواة المستقبل، ونعمل بشكل مستمر على دعم المدربين وتأهيلهم، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الفني وتحقيق التميز على المستويين المحلي والدولي».

وبعد الجلسة الافتتاحية اجتمع الدكتور منير بن الحبيب، المدير الفني للمنتخبات الوطنية، في جلسة «عصف ذهني» مع المدربين، تم خلاله مناقشة كل ما يخص اللعبة وكيفية التطوير، وتم طرح العديد من الأفكار التي تناقش فيها الحضور في أجواء مثمرة.

وشهد الاجتماع الفني تفاعلاً مثمراً من المدربين في كافة المراحل، حيث تم طرح عدد من المقترحات والتوصيات التي من شأنها تعزيز مسيرة تطوير كرة السلة الإماراتية، والعمل على توحيد الرؤى الفنية، بما يخدم مصلحة اللعبة.

وتم الاتفاق بعد الاجتماع على العديد من التوصيات التي سيتم التصديق عليها كقرارات من أجل خدمة اللعبة، خاصة في مسيرة المراحل النسبة التي ستشهد تطورات متلاحقة.