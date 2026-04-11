السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أرسنال يتصدر قائمة أكثر البدلاء مساهمة في الأهداف هذا الموسم

11 ابريل 2026 16:45

 

معتز الشامي (أبوظبي)
ربما تكون أهمية البدلاء في كرة القدم اليوم أكبر من أي وقت مضى ومع تزايد ضغط المباريات على الأندية، يدرك المدربون أهمية اختيار الوقت المناسب لإدخال لاعبين جدد من مقاعد البدلاء، وقد شهدت القواعد تغييرات في السنوات الأخيرة تسمح للمدربين باستخدام خمسة بدلاء، بدلا من ثلاثة، في العديد من البطولات الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.
وبهدف الاستفادة من العوامل النفسية، يشير العديد من المديرين الآن إلى اللاعبين البدلاء باسم «الحاسمين»، ولا شك أن القدرة على تغيير ديناميكية المباراة بإجراء تغييرات تعد مهارةً أساسية.
ويمتلك أرسنال، بلا منازع، أقوى تشكيلة في العالم حاليا، وقد استغل ميكيل أرتيتا ذلك لصالحه هذا الموسم، حيث يتوقع أن يفوز المدفعجية بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن يكونوا المرشحين الأبرز للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر أرسنال قائمة الفرق الأكثر تسجيلا للأهداف وصناعتها من قبل اللاعبين البدلاء هذا الموسم في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في جميع المسابقات.

وكان هدف كاي هافيرتز ضد سبورتينج لشبونة، في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا، المساهمة التهديفية الأربعين للاعب بديل في أرسنال هذا الموسم.
ويتفوق متصدر البريميرليج (40 هدفا) على باريس سان جيرمان بخمسة أهداف، حيث يمتلك بطل الدوري الفرنسي حاليا 35 هدفا. وتتساوى 4 أندية برصيد 34 هدفا لكل منها، وهي: أتالانتا، وبرشلونة، وبايرن ميونيخ، وسيلتا فيجو. 
وفي المركز السابع يأتي شتوتجارت الألماني برصيد 33، يليه بوروسيا دورتموند برصيد 31، وتتساوى 4 أندية برصيد 29 هدفا لكل منها، وهي: إنتر ميلان، تشيلسي، ليل، موناكو.

