السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

ليفربول يواجه خطر معادلة رقم قياسي سلبي عمره 59 عاماً

11 ابريل 2026 17:15

 

معتز الشامي (أبوظبي)
يواجه ليفربول خطر معادلة رقم قياسي سلبي للنادي عمره 59 عاماً في مباراته المرتقبة، مساء اليوم، في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فولهام، على ملعب أنفيلد، ويعود الريدز إلى ديارهم ساعين لإنهاء سلسلة هزائمهم الثلاث المتتالية في جميع البطولات، بعد خسارتهم أمام برايتون وهوف ألبيون (البريميرليج)، ومانشستر سيتي (كأس الاتحاد الإنجليزي)، وباريس سان جيرمان (دوري أبطال أوروبا).
وقد وضعتهم الخسارة 2-0 أمام الأخير على حافة الخروج من دوري أبطال أوروبا، لكن آمالهم في التأهل لنسخة 2026-2027 لا تزال بأيديهم، وبفضل معامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، ستتأهل الفرق الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويتصدر ليفربول (المركز الرابع) حاليا ترتيب الدوري متقدما بنقطة واحدة على تشيلسي صاحب المركز الخامس.
ومع ذلك، يواجه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز صعوبة في مواجهة فولهام مؤخرا، حيث فشل في تحقيق أي فوز في آخر ثلاث مباريات جمعته بالنادي اللندني في الدوري الممتاز.
ولم يحصد فريق آرني سلوت سوى نقطة واحدة من مباراتيهم في الدوري الممتاز أمام فولهام الموسم الماضي، حيث تعادلوا 2-2 على أرضهم في ديسمبر قبل أن يتلقوا هزيمة 3-2 خارج أرضهم على ملعب كرافن كوتيج في أبريل.
وفي وقت سابق من هذا الموسم، تعادل ليفربول أيضا 2-2 في غرب لندن، وقد يعادل الريدز الآن أطول سلسلة مباريات لهم في الدوري دون فوز على فولهام، وهي سلسلة من أربع مباريات من فبراير 1966 إلى ديسمبر 1967.
وتلقى الريدز هزيمة واحدة وتعادلوا ثلاث مرات أمام فولهام في تلك السلسلة خلال أيام دوري الدرجة الأولى القديم، قبل أن ينهي تلك السلسلة بفوز 4-1 في عام 1968، والذي سجل فيه المهاجم الأسطوري روجر هانت هدفين.
ومع ذلك، يدخل ليفربول مباراة السبت بعد أن حقق فوزاً واحداً فقط من آخر خمس مباريات له ضد فولهام في جميع البطولات، وهو فوز بنتيجة 3-1 في الدوري الممتاز على ملعب كرافن كوتيج في موسم 2023-2024.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©